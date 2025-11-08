Fan nước ngoài check-in concert G-DRAGON

Doris (28 tuổi, bên phải) và Xiaofen (27 tuổi, bên trái) từ Malaysia tới Việt Nam để tham gia concert của thần tượng lần đầu sau 13 năm gắn bó. Các cô gái mua hạng VIP để nhận đặc quyền xem tổng duyệt và chào tạm biệt nghệ sĩ ra về.
Cass (25 tuổi, Malaysia, bên phải) đến Việt Nam từ ngày 7/11. Sau một ngày nghỉ ngơi, cô cùng bạn YY (26 tuổi) đến khu vực đổi vòng và mua đồ lưu niệm (merchandise) từ sớm. Đây là lần thứ hai Cass đi concert của G-DRAGON.
"Sau 8 năm mới lại có concert của G-DRAGON gần thế này nên mình phải đặt vé ngay lập tức để tranh mọi cơ hội", cô gái chia sẻ.
AK (47 tuổi, Đài Loan, Trung Quốc, ngoài cùng bên trái) cũng đến làm thủ tục từ sớm. Cô cho biết rất ấn tượng với quy trình hiện đại tại G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, khi được xác thực khuôn mặt, kiểm soát an ninh đảm bảo. AK đã từng tham gia concert của G-DRAGON và Big Bang ở Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản.
Stella (35 tuổi, Hong Kong, Trung Quốc) lần đầu tới Việt Nam để tham gia concert của G-DRAGON tại Ocean City. Cô chia sẻ, ấn tượng của cô về sự kiện đến thời điểm này rất tốt, thời tiết và điểm đến cũng đầy đủ khu để nghỉ ngơi, ăn uống cho người hâm mộ.
"Tôi trân trọng mọi thứ ở đây nên không kỳ vọng điều gì, chỉ tận hưởng mọi khoảnh khắc", cô nói thêm.
Lalaine Boco (1998, Philippines, bên trái) và chị gái Darlene Boco đang trải nghiệm các hoạt động giải trí, tiện ích tại Ocean City. Lalaine Boco kể lại, khi G-DRAGON tổ chức concert ở Manila (Philippines), cô đang ở Singapore nên đã cố gắng săn vé ở Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) nhưng thất bại, cuối cùng, may mắn đến với hai chị em ở chặng Việt Nam.
"Thời tiết tuy mưa nhưng không khí nơi đây rất tuyệt vời, chúng tôi đã có đầy ắp bộ nhớ với hình check-in tại Ocean City. Tôi rất háo hức được gặp G-DRAGON vào ngày mai để được nghe giọng thần tượng trực tiếp lần đầu tiên", cô gái trẻ nói thêm.
Đôi bạn Malaysia Rohas và Wanie (từ trái sang) cũng ấn tượng với không gian tại Ocean City, tuy hơi mỏi chân khi để đi hết các điểm vui chơi tại đây, tuy nhiên, điều này cũng giúp việc xếp hàng đổi vòng và mua merchandise thoáng đãng, thoải mái hơn. Hai cô bạn 47 tuổi sẽ ở lại sau concert để khám phá thêm về Việt Nam.
Cô giáo trẻ từ Belarus, Iryna (28 tuổi) tới G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, với mong muốn được tận hưởng trọn vẹn âm nhạc tuyệt vời của nam thần thần tượng. Với cô, hơn cả một ca sĩ, G-DRAGON là một nghệ sĩ, biết nắm bắt và tạo ra xu hướng.
Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút. Các hạng vé này có nhiều quyền lợi độc quyền như xem tổng duyệt (soundcheck) và tạm biệt nghệ sĩ sau khi concert kết thúc (send-off).
Trước ngày diễn ra concert một ngày, hàng nghìn fan từ khắp cả nước, quốc tế đã tới đổi vòng tại tầng 1 Vincom Mega Mall - Vinhomes Ocean Park 1 và check-in tại booth chụp ảnh trong Vincom Mega Mall - Vinhomes Ocean Park 3. Trong ngày 8-9/11, người hâm mộ có thể đổi vòng và đăng ký xác thực khuôn mặt theo ngày biểu diễn trên vé.
Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam được dự báo thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.
Nhật Lệ