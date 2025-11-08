Fan nước ngoài check-in concert G-DRAGON

Cass (25 tuổi, Malaysia, bên phải) đến Việt Nam từ ngày 7/11. Sau một ngày nghỉ ngơi, cô cùng bạn YY (26 tuổi) đến khu vực đổi vòng và mua đồ lưu niệm (merchandise) từ sớm. Đây là lần thứ hai Cass đi concert của G-DRAGON.

"Sau 8 năm mới lại có concert của G-DRAGON gần thế này nên mình phải đặt vé ngay lập tức để tranh mọi cơ hội", cô gái chia sẻ.