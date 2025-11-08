Fan cosplay phong cách G-DRAGON

Nón lá biến tấu cùng hoa cúc - biểu tượng thương hiệu của G-Dragon trở thành điểm nhấn được nhiều fan sáng tạo lại. Hồng Nhung (Hà Nội) dành một tuần để thiết kế nón hoa cúc, lấy ý tưởng kết hợp hình ảnh nón lá của Việt Nam, kết hợp với những nét đặc trưng của thần tượng Hàn Quốc. Cô xếp hàng trước gian chụp ảnh với các biểu tượng của G-DRAGON gần một tiếng.