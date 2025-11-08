Fan cosplay phong cách G-DRAGON

Sắc đỏ phủ kín lối vào concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank từ sáng nay. Ngô Thùy Linh (trái) sinh năm 2004 cùng bạn chọn tông đỏ đồng điệu tinh thần G-DRAGON "Heartbreaker".
Đạt Trần (23 tuổi) xuất hiện với chiếc nón lá thêu rồng và áo choàng tắm đỏ, từng là biểu tượng trở thành cảm hứng hóa trang quen thuộc của fan G-DRAGON tại Hà Nội. Trước đó hồi tháng 6, trong lần tới Hà Nội biểu diễn, nam ca sĩ gây chú ý với hình ảnh mặc áo choàng tắm, đội nón lá tại khách sạn.
Fan nữ sinh năm 2000 hóa thân thành bông hồng đỏ tại sự kiện với thông điệp “King of fashion, King of heart”. Cô mất 2 tuần để chuẩn bị cho outfit này.
Vũ Thu Trang (26 tuổi) diện trang phục đỏ rực với corset ren ôm sát, váy dài xuyên thấu đính hoa hồng tạo vẻ quyến rũ, nổi bật. Voan trùm đầu đỏ được biến tấu nhẹ nhàng, vừa lãng mạn vừa trẻ trung.
Hoàng Trung Kiên (19 tuổi) là một trong những chàng trai được nhận xét là có màn hóa thân giống thần tượng nhất tại sự kiện. Anh chàng nổi bật với tóc nhuộm xanh, cùng bộ nail nhiều màu sắc.
Nón lá biến tấu cùng hoa cúc - biểu tượng thương hiệu của G-Dragon trở thành điểm nhấn được nhiều fan sáng tạo lại. Hồng Nhung (Hà Nội) dành một tuần để thiết kế nón hoa cúc, lấy ý tưởng kết hợp hình ảnh nón lá của Việt Nam, kết hợp với những nét đặc trưng của thần tượng Hàn Quốc. Cô xếp hàng trước gian chụp ảnh với các biểu tượng của G-DRAGON gần một tiếng.
Thảo My (2002, Bắc Ninh) hâm mộ “ông hoàng Kpop” từ những năm học cấp 2. Vốn yêu thích thời trang, cô không mất quá nhiều thời gian cho việc phối phụ kiện khi tới concert vì hầu hết đã có sẵn.
Làm trong ngành thiết kế thời trang, Thảo My (1997, TP HCM) chỉ mất 2 ngày từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện bộ váy mang phong cách cô dâu để đón thần tượng. Cô tạo điểm nhấn với phụ kiện mũ gắn micro. My hâm mộ G-DRAGON từ thời nam ca sĩ hoạt động cùng nhóm Big Bang.
Quỳnh Anh (1999) chọn phong cách trẻ trung thoải mái trong đêm nhạc đầu tiên. 9x mất hơn 3 tiếng để makeup. Trong đêm diễn thứ hai của thần tượng, cô nàng dự định diện outfit công chúa để tạo sự khác biệt.
Huỳnh Lý Khánh Huỳnh (2000) cùng anh trai Huỳnh Lý Bảo Khang (1995) vượt hơn 1.600 km từ TP HCM ra Hà Nội đón thần tượng. Cả hai “cuồng” G-DRAGON đến mức đặt vé máy bay và khách sạn trước khi “săn” vé concert. Cặp anh em chọn outfit với kiểu thắt khăn mỏ quạ đặc trưng phong cách của thần tượng.
Chàng trai chọn phong cách casual street style pha school look, với áo sơ mi trắng oversize và cà vạt caro xanh. Áo kẻ caro buộc ngang hông tạo điểm nhấn phá cách, giúp tổng thể bớt nghiêm túc. Quần jean ống rộng và giày sneakers mang lại sự thoải mái, năng động. Kính râm đen hoàn thiện diện mạo “cool” đậm chất G-DRAGON.
G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11 tại Ocean City. Hai đêm concert liên tiếp tại Việt Nam hứa hẹn quy tụ hàng trăm nghìn khán giả và du khách quốc tế, đưa Hà Nội trở thành một trong những tâm điểm giải trí trong mùa lễ hội cuối năm.
Song Anh
Ảnh: Tùng Đinh