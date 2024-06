Tiền đạo Bồ Đào Nha bị nhân viên an ninh 'đốn hạ'

Trên đường cùng các đồng đội rời sân sau khi tan trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, Goncalo Ramos bị một nhân viên an ninh vô tình tông mạnh, như động tác đốn hạ, khiến tiền đạo Bồ Đào Nha ngã sấp. Sự cố xảy ra do nhân viên an ninh đang chạy vội vào sân để ngăn cản một CĐV chạy vào sân nhằm tiếp cận Ronaldo.

Ramos sau đó khó nhọc đứng dậy, rồi nhảy lò cò rời sân. Tiền đạo thuộc biên chế PSG ngồi dự bị từ đầu giải và vẫn chưa được tung vào sân qua các trận Bồ Đào Nha thắng CH Czech 2-1 rồi Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 hôm qua.