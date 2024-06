Euro ngày 19/6: Đồng đội tiết lộ về chấn thương của Mbappe

Trung vệ William Saliba cho biết Kylian Mbappe đã bình phục một chút sau khi bị vỡ mũi ở trận thắng Áo.

Ngày thi đấu thứ tư của Euro 2024 sẽ chứng kiến ba trận đấu thuộc bảng A và B, trong đó Croatia và Scotland đều đặt mục tiêu giành điểm đầu tiên sau những thất bại ở lượt trận ra quân.

20h: Croatia vs Albania (Bảng B, Hamburg): Cả Croatia và Albania đều thua ở lượt trận đầu tiên và buộc phải hướng đến chiến thắng nếu muốn níu giữ hy vọng đi tiếp. Croatia đã chơi không tệ trước Tây Ban Nha nhưng vẫn phải nhận thất bại 0-3. Trong khi đó, Albania cũng gây thất vọng khi để thua ngược 1-2 trước Italy sau khi mở tỷ số ở giây thứ 23.

23h: Đức vs Hungary (Bảng A, Stuttgart). Đức có màn ra quân tưng bừng với chiến thắng 5-1 trước Scotland. Tuy nhiên, "Cỗ xe tăng" sẽ phải dè chừng Hungary, đội bóng đã cầm hòa họ 2-2 tại Euro 2020. Hungary thua Thụy Sĩ 1-3 ở lượt trận đầu tiên, nhưng thủ môn Peter Gulacsi tự tin vào lối chơi của đội bóng: "Chúng tôi có một lối chơi rõ ràng. Mọi người đều biết mình cần phải làm gì", anh nói.

2h sáng 20/6: Scotland vs Thụy Sĩ (Bảng A, Cologne). Scotland nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Đức trong ngày ra quân. Tiền vệ Callum McGregor kêu gọi các đồng đội nhanh chóng quên đi thất bại và tập trung cho trận đấu với Thụy Sĩ. "Mọi người sẽ chỉ trích chúng tôi và họ có lý do để làm điều đó, nhưng chúng tôi không thể để thất bại này đánh gục", McGregor nói.

Trong khi đó, Thụy Sĩ khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-1 trước Hungary. Tuy nhiên, đội trưởng Granit Xhaka vẫn tỏ ra thận trọng: "Chúng tôi biết Scotland là đội bóng chất lượng, với những cầu thủ giỏi đang chơi cho các câu lạc bộ lớn".

Quang Huy