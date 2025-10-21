EU - Việt Nam cùng bàn về phát triển công nghệ chiến lược

Ninh BìnhDiễn đàn Hợp tác số và Ngày Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo EU - Việt Nam sẽ tổ chức ngày 27 và 28/10, bàn về các chính sách phát triển, hợp tác trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn Hợp tác Số EU - Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ, Phái đoàn EU tại Việt Nam (EUD) và Quỹ Hợp tác EU - Việt Nam tổ chức tại Ninh Bình ngày 27/10.

Đây là sáng kiến hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và EUD, do Quỹ Hợp tác EU - Việt Nam (EUVCF) và Digital 4 Development Hub hỗ trợ, nhằm thúc đẩy trao đổi chính sách và kết nối hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, bán dẫn, điện toán đám mây và mạng 5G/6G.

Sự kiện hướng tới hỗ trợ quá trình chuyển đổi kép xanh – số của Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa cam kết của EU trong triển khai Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) và sáng kiến European Tech Business Offer (Chương trình Ưu đãi kinh doanh công nghệ châu Âu).

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn tập trung làm rõ tính tương thích giữa các khung pháp lý - bao gồm Luật Công nghiệp Công nghệ Số và Luật AI của Việt Nam, cùng Đạo luật AI của EU - nhằm tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ có trách nhiệm. Ngoài ra, sự kiện còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong việc hình thành mạng lưới hợp tác, phát triển nhân lực số và mở rộng cơ hội thương mại hóa công nghệ.

Một thiết bị đo xuất xứ châu Âu được trưng bày tại Triển lãm Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, tháng 10/2025. Ảnh: Lưu Quý

Ngày Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo EU - Việt Nam được tổ chức ngày 28/10, nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và EU. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển công nghệ nhanh chóng, khi nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.

Chương trình hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai bên. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tài trợ quốc tế, hình thành mạng lưới hợp tác nghiên cứu - đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và EU, và củng cố vai trò Việt Nam - EU là đối tác tin cậy trong hợp tác khoa học công nghệ toàn cầu.

Theo đại diện ban tổ chức, sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ EU tại Việt Nam, đại diện DG RTD, EURAXESS ASEAN, EUVCF, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, quỹ nghiên cứu và hơn 200 đại biểu tham gia trực tiếp và trực tuyến từ Việt Nam và châu Âu.

Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam đã có hơn 35 năm hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Việt Nam, với tầm nhìn trở thành top 30 quốc gia số vào năm 2030, đang ưu tiên phát triển AI, bán dẫn, 5G/6G, điện toán đám mây và an ninh mạng, qua đó khẳng định vị thế là đối tác năng động và tin cậy của EU tại châu Á - Thái Bình Dương. Nghị quyết 57, Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp Công nghệ Số được đánh giá đã tạo hành lang pháp lý mới để phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, học thuật và doanh nghiệp.

Trong khi đó, EU cũng cam kết chia sẻ kinh nghiệm, định hình các tiêu chuẩn cao về công nghệ, dữ liệu và đạo đức số, đồng thời hỗ trợ các đối tác, trong đó có Việt Nam, thực hiện chuyển đổi số dựa trên nguyên tắc công bằng, tin cậy và cùng có lợi.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Digital Week - VIDW), là diễn đàn quốc tế thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa cơ quan Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.

Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 2022 tại Hà Nội, tiếp tục duy trì vào các năm 2023, 2024 tại Quảng Ninh.

Năm 2025 Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 27 đến 29/10, gồm phiên bàn tròn cấp Bộ trưởng và sáu chuyên đề dưới dạng hội nghị, hội thảo, diễn đàn hợp tác quốc tế và trình diễn công nghệ.

