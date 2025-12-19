EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine

EU không đạt thỏa thuận về sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine, do các nước không đáp ứng được yêu cầu từ Bỉ.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussel, Bỉ hôm 18/12 kéo dài đến tận khuya khi 27 quốc gia thành viên gấp rút tìm kiếm sự đồng thuận cho kế hoạch hỗ trợ tài chính Ukraine. Phương án ưu tiên hàng đầu của khối là sử dụng khoảng 200 tỷ euro (hơn 234 tỷ USD) tài sản của ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng tại châu Âu để tạo khoản vay cho Kiev.

Tuy nhiên, EU không thể đạt đồng thuận về kế hoạch này sau khi Bỉ, nơi nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga, yêu cầu bảo đảm về chia sẻ trách nhiệm pháp lý giữa các thành viên trong trường hợp bị Nga kiện tụng. Các nước khác cho rằng đề nghị này vượt mức mà họ có thể chấp nhận.

"Sau cuộc thảo luận kéo dài, rõ ràng khoản vay phục vụ mục đích bồi thường cho Ukraine sẽ cần thêm thời gian để hoàn thiện. Các lãnh đạo cần nhiều thời gian hơn để xem xét kỹ lưỡng chi tiết", một quan chức EU cho biết.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof (giữa), Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (trái) và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (đứng quay lưng) tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussel, Bỉ ngày 18/12. Ảnh: AFP

Thay vào đó, cuộc đàm phán tập trung vào việc cấp cho Ukraine khoản vay được bảo đảm bằng ngân sách chung của EU. Các lãnh đạo EU sau đó đạt thỏa thuận cấp cho Kiev 90 tỷ euro (hơn 105 tỷ USD) trong hai năm tới.

Theo quan chức ngoại giao EU, phương án sử dụng số tài sản bị phong tỏa của Nga vẫn sẽ tiếp tục được bàn thảo, nhưng hiện dường như đã bị gác lại. Nga trước đó tuyên bố sẽ "kiện tụng trong 50 năm" nếu tài sản bị đóng băng của họ được chuyển cho Ukraine.

EU ước tính Ukraine cần thêm 135 tỷ euro (159 tỷ USD) để duy trì hoạt động trong hai năm tới, khi đất nước này đang phải đối mặt tình trạng cạn kiệt tài chính do chiến sự kéo dài. Mở đầu hội nghị thượng đỉnh EU hôm 18/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Kiev là "con đường đúng đắn".

Việc EU không đạt đồng thuận về kế hoạch chuyển tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine là đòn giáng mạnh đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất sáng kiến này. Ông từng nói rằng uy tín của EU sẽ bị tổn hại nếu không thực hiện bước đi đó.

Huyền Lê (Theo AFP)