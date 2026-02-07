EU đề xuất gói trừng phạt thứ 20 với Nga

EU đang cân nhắc gói trừng phạt mới nhằm vào ngành năng lượng, ngân hàng và thương mại Nga khi xung đột Ukraine sắp bước sang năm thứ 5.

"Chúng ta phải tỉnh táo. Nga sẽ chỉ nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán nếu bị ép phải làm như vậy. Đây là ngôn ngữ duy nhất mà Nga có thể hiểu được. Đó là lý do hôm nay chúng ta tăng cường các biện pháp này", Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố hôm 6/2.

EC là cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), quyết định các định hướng chính trị và chiến lược của khối.

Gói trừng phạt mới dự kiến được thông qua ngày 24/2, thời điểm tròn 4 năm xung đột bùng phát. Nó bao gồm lệnh cấm cung cấp các dịch vụ hàng hải như bảo hiểm và quyền tiếp cận cảng đối với dầu thô xuất khẩu từ Nga. Đây được cho là nỗ lực mới nhất của châu Âu nhằm ngăn chặn nguồn thu năng lượng then chốt của Moskva.

Bà Ursula von der Leyen chủ trì cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, hồi tháng 6/2025. Ảnh: AFP

Theo gói trừng phạt mới, EU sẽ tìm cách siết chặt kiểm soát đối với "đội tàu bóng tối" mà họ cho rằng Nga sử dụng để lách những hạn chế xuất khẩu dầu, cùng các tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Châu Âu cũng lên kế hoạch đưa thêm 20 ngân hàng Nga vào danh sách đen và nhắm vào những nhà giao dịch tiền điện tử nhằm "đóng lại con đường lách luật khác" của Moskva. Hoạt động xuất khẩu kim loại, hóa chất và các vật liệu thiết yếu của Nga, trị giá khoảng 670 triệu USD mỗi năm, cũng dự kiến bị đưa vào danh sách trừng phạt.

EU đã thông qua 19 gói trừng phạt đối với Nga vì chiến sự Ukraine. Nền kinh tế Nga đến nay vẫn chống chịu được những áp lực này, song giới chức EU tin rằng khó khăn đang ngày càng chồng chất đối với Moskva.

Các lệnh trừng phạt phải hội đủ số phiếu đồng thuận từ 27 quốc gia thành viên EU mới có hiệu lực. Gói trừng phạt mới sẽ được đưa ra thảo luận sơ bộ ngày 9/2.

Vũ Hoàng (Theo AFP)