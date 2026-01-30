'Esports là mảnh ghép hoàn thiện vũ trụ GameVerse'

Cục trưởng Lê Quang Tự Do đánh giá việc đưa các giải đấu chuyên nghiệp vào Vietnam GameVerse 2026 là bước đi chiến lược, hoàn thiện hệ sinh thái game sau 4 năm tổ chức.

Thông tin được ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ tại buổi họp báo công bố Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026, chiều 29/1 tại Hà Nội.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, là Trưởng Ban tổ chức GameVerse 2026. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do ví von GameVerse như một "vũ trụ" đang dần hoàn thiện các mảnh ghép. Theo ông, sau bốn năm tổ chức, sự kiện đang dần hoàn thiện hệ sinh thái với sự tham gia của Nhà nước, nhà phát hành game, nhà phát triển game, nhà trường và nay bổ sung "nhà Esports" (Thể thao điện tử), qua đó giúp mục tiêu phát triển ngành trở nên rõ ràng và thực chất hơn.

"Với sự bổ sung này, các "nhà" của GameVerse ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng cho mục tiêu mở rộng kết nối và vươn ra thị trường quốc tế theo tinh thần của mùa giải năm nay - "Do local - Go global" - cùng nhau vươn ra biển lớn", ông Tự Do chia sẻ.

Dưới góc độ chuyên môn, ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), cho rằng đây là bước đi cần thiết. Ông dẫn chứng sự thành công của Esports tại các kỳ SEA Games, nơi bộ môn này không chỉ đóng góp vào bảng vàng thành tích quốc gia mà còn thay đổi định kiến xã hội.

Ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch VIRESA đánh giá cao vai trò của Esports trong việc thúc đẩy ngành game. Ảnh: Tùng Đinh

"Thể thao điện tử phát triển gắn chặt với cộng đồng người hâm mộ. Thông qua sân khấu lớn như GameVerse, chúng ta có cơ hội phát hiện tài năng, chuẩn hóa lực lượng vận động viên để tự tin bước ra các đấu trường châu lục và thế giới", ông Hùng nhận định.

Họp báo còn có sự tham dự của các cơ quan báo chí, đại diện nhà phát hành, đơn vị sản xuất game, nhà sáng tạo nội dung và các đội tuyển Esports. Trong đó, ông TK Nguyễn, CEO GAM Esports, bày tỏ ấn tượng với thông điệp "Do local - Go global" của mùa năm nay và cho rằng tư duy này cần được hình thành sớm nếu muốn cạnh tranh ở sân chơi quốc tế.

TK Nguyễn, CEO GAM Esports, mong muốn các đội tuyển Esports Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp. Ảnh: Tùng Đinh

"Muốn vươn ra biển lớn thì phải nâng chuẩn ngay từ hệ sinh thái. GameVerse 2026 là cú hích tốt để các đội tuyển, tuyển thủ và cộng đồng cùng nhìn về một mục tiêu lớn hơn, chuyên nghiệp hơn", TK Nguyễn chia sẻ.

Vietnam GameVerse 2026 khởi động chuỗi hoạt động từ tháng 2 đến tháng 5/2026 và khép lại bằng ngày hội 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Khách tham quan có thể theo dõi ba giải đấu diễn ra song song gồm Cúp Thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026 và chung kết quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Mùa Xuân 2026.

Bên cạnh các trận tranh tài, ban tổ chức sẽ thiết kế không gian fan meeting riêng biệt, đồng thời nâng cấp khu vực B2B với sân khấu thảo luận chuyên đề, không gian trưng bày và khu vực kết nối.

Chuỗi hoạt động năm nay mang chủ đề "Do local - Go global" - Cùng nhau vươn ra biển lớn, thể hiện tham vọng của ngành game Việt trong việc nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu "Make in Vietnam".

Hải Long