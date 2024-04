Erick Thohir: 'Bóng đá Indonesia như người khổng lồ ngủ quên'

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir khẳng định bóng đá xứ vạn đảo còn nhiều tiềm năng và chưa phát triển đúng với vị thế.

Bóng đá là môn thể thao rất được yêu thích ở đất nước có gần 280 triệu dân – đứng thứ tư thế giới sau Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc. Bóng đá đã ăn sâu vào đời sống và trở thành nét văn hóa riêng của Indonesia.

"Bóng đá Indonesia có tiềm năng rất lớn", Erick Thohir nói với kênh truyền hình Trung Đông Al Jazeera. "Chúng tôi như một người khổng lồ đang ngủ quên và cần phải trỗi dậy trở lại".

HLV Shin Tae-yong được công kênh khi giúp Indonesia thắng Hàn Quốc ở tứ kết U23 châu Á 2024. Ảnh: AFC

Tuyên bố của chủ tịch PSSI đến sau khi Indonesia đánh bại Hàn Quốc để lần đầu vào bán kết U23 châu Á 2024, đồng thời có cơ hội lớn dự Olympic Paris. Cũng trong năm 2024, Indonesia lần đầu vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 và ở rất gần vé đến vòng loại ba World Cup 2026. Trên bảng thứ bậc FIFA, Indonesia vươn lên vị trí 134, cao nhất kể từ tháng 8/2011.

Erick Thohir nắm vững quá khứ của bóng đá quê nhà với những thành công giữa thế kỷ 20. Indonesia từng dự World Cup 1938 ở Pháp, nhưng với tên Đông Ấn Hà Lan do nằm dưới sự cai trị của thực dân Hà Lan. Sau khi giành được độc lập, Indonesia tham dự môn bóng đá Olympic 1956 tại Australia. Từ đó về sau, bóng đá xứ vạn đảo xuống dốc và rơi thấp nhất với án cấm thi đấu quốc tế của FIFA năm 2015, do để chính trị can thiệp.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir. Ảnh: Facebook/Erick Thohir

Nỗ lực thay đổi của PSSI khởi đầu bằng việc mời HLV Shin Tae-yong về dẫn dắt cuối năm 2019. Đến năm 2023, tỷ phú Erick Thohir, với khối tài sản 1,2 tỷ USD, chính thức đắc cử chủ tịch liên đoàn. Ông nhấn mạnh mục tiêu cải thiện nền bóng đá để có ĐTQG mạnh và được tôn trọng ở thế giới. "Với kinh nghiệm quản lý Inter Milan, tôi luôn tham gia vào nỗ lực tái cơ cấu và cứu các CLB trong nước khỏi phá sản", Thohir cho hay.

Nói về thành tích lịch sử ở U23 châu Á 2024, vị chủ tịch sinh năm 1970 cho rằng mấu chốt thành công là tinh thần vững vàng và không bao giờ bỏ cuộc. Điều này được thể hiện ngay từ trận mở màn thua chủ nhà Qatar 0-2, nhưng các cầu thủ chiến đấu đến cùng dù chỉ còn chín cầu thủ. Sau đó, đội vẫn tự tin đánh bại Australia 1-0 và Jordan 4-1 để vào tứ kết.

"Chúng tôi ở vị trí thấp nhất trong 16 đội dự U23 châu Á 2024", Thohir cho hay. "Nhưng trong 90 phút chuyện gì cũng có thể xảy ra, đặc biệt là với đội quyết tâm và dũng cảm cao độ".

U23 Indonesia được cổ vũ chiến đấu để tiếp tục viết tiếp lịch sử bằng việc vượt qua Uzbekistan, vào tối mai 29/4, để vào chung kết và chính thức giành vé dự Olympic. Chủ tịch PSSI nói: "Giấc mơ đã dần thành hiện thực. Chúng tôi không thể ngăn cản mơ ước. Nếu được dự Olympic, chúng tôi sẽ cử một đội Indonesia mạnh nhất trong lịch sử".

Indonesia là đội tuyển Đông Nam Á thứ hai vào bán kết U23 châu Á, sau Việt Nam năm 2018. Ba suất chính thức Olympic sẽ thuộc về đội vô địch, á quân và đứng thứ ba. Nếu vẫn thua ở trận tranh hạng ba, Indonesia vẫn còn cơ hội cuối ở trận play-off gặp đại diện châu Phi Guinea vào ngày 9/5.

Trung Thu