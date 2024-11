Eric Trump: Bố tôi chọn làm tổng thống thay vì hưởng thụ an nhàn

Eric Trump nói đáng lẽ bố anh có thể chọn cuộc sống hưởng thụ, nhưng vẫn quyết ra tranh cử tổng thống Mỹ lần thứ ba.

"Tôi nghĩ rằng bố tôi sẽ trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý nhất lịch sử", Eric Trump, con thứ ba của tổng thống đắc cử Donald Trump, nói ngày 6/11.

Eric cho biết anh rất vui khi thấy các cử tri đã lựa chọn bố mình, cho rằng người Mỹ hiểu rõ bố anh "đáng lẽ không cần" phải ra tranh cử tới lần thứ ba.

"Bố tôi đáng lẽ có thể hưởng thụ cuộc sống ở dinh thự Mar-a-Lago, quây quần bên con cháu. Bố đáng lẽ có thể đi chơi golf ở những sân golf tốt nhất thế giới. Đáng lẽ bố chỉ cần hưởng thụ cuộc sống", Eric nói, nhấn mạnh anh rất tự hào về bố.

Các thành viên gia đình Trump và tỷ phú Elon Musk ngày 6/11. Ảnh: X/Tiffany Trump

Bà Melania đăng trên X rằng chính quyền Mỹ sắp tới sẽ "bảo vệ trái tim của nền cộng hòa" và thúc đẩy đất nước tiến bộ.

"Phần lớn người dân Mỹ đã giao phó trọng trách quan trọng này cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ trái tim của nền cộng hòa chúng ta, đó là tự do", bà viết, thêm rằng bà hy vọng người dân Mỹ sẽ đoàn kết, cùng hướng tới đích đến tự do, thịnh vượng và an toàn.

"Năng lượng, kỹ năng và sáng kiến Mỹ sẽ gắn kết những bộ óc tuyệt nhất của chúng ta, thúc đẩy đất nước luôn tiến lên", đệ nhất phu nhân tương lai nói thêm.

Tiffany Trump, con gái thứ hai của tổng thống đắc cử, đăng ảnh các thành viên gia đình Trump và tỷ phú Elon Musk, với dòng mô tả "Mọi người tự hào về bố!".

Ivanka Trump, con gái lớn của Trump và từng làm cố vấn cho bố trong nhiệm kỳ đầu, chưa đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái nào liên quan chiến thắng của bố. Tuy nhiên, vợ chồng Ivanka đã tới dự bài phát biểu của bố ở Florida rạng sáng 6/11.

Trong sự kiện này, ông Trump tuyên bố chiến thắng của ông đã làm nên lịch sử, cam kết sẽ đền đáp sự tin tưởng của cử tri bằng cách làm việc hết sức.

Ông Trump tuyên bố 'làm nên lịch sử' Ông Trump phát biểu trước người ủng hộ tại Florida rạng sáng 6/11. Video: Fox News

Ngọc Ánh (Theo Hill, AP, AFP)