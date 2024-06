Ép hàng chục người tham gia lừa đảo qua mạng

Hà TĩnhLê Xuân Thành cùng 3 đồng phạm đăng tuyển lao động sang Lào làm việc, trả lương 18-30 triệu đồng, sau đó ép họ tham gia vào các đường dây lừa đảo trên mạng.

Ngày 6/6, Thành, 35 tuổi; Lê Anh Tuấn, 34 tuổi; Dương Anh Điện, 38 tuổi, cùng trú thị xã Kỳ Anh; Lê Thanh Trầm, 46 tuổi, trú Nghệ An, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Mua bán người, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 150 và 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, cuối năm 2023, Thành, Tuấn, Điện và Trầm sang Lào đầu quân cho một tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến, trụ sở đặt tại đặc khu ở tỉnh Bò Kẹo. Nhóm này sau đó lên mạng đăng tin tuyển người sang Lào "làm việc nhẹ lương cao", trả công mỗi tháng 18-30 triệu đồng, ai năng suất sẽ thưởng thêm.

Tin lời, 22 người Hà Tĩnh đã liên hệ với nhóm của Thành, và được đưa sang Lào bằng đường bộ qua cửa khẩu ở tỉnh Điện Biên, bàn giao cho tổ chức tội phạm nước ngoài. Các nạn nhân sau đó chuyển tới đặc khu ở tỉnh Bò Kẹo, hàng ngày bị ông chủ ép lên mạng xã hội nhắn tin, gọi điện cho người Việt Nam, dụ tham gia bình chọn trò chơi hoặc nộp tiền vào các app nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Điện lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, các nạn nhân bị quản lý ép làm 20 tiếng mỗi ngày, nhiều trường hợp không được trả lương. Nếu ai chống đối sẽ bị quản thúc, đánh đập không cho ra ngoài. Nếu muốn "giải thoát" thì gọi điện cho người thân ở Việt Nam yêu cầu gửi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.

Nhận cầu cứu từ người nhà các nạn nhân, cuối tháng 5 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Lào, cử hàng chục trinh sát đột kích đặc khu ở Bò Kẹo, bắt Thành cùng 3 đồng phạm. Nhà chức trách giải cứu 36 người Việt Nam đang bị "giam lỏng", đưa về nước an toàn.

Các nạn nhân được giải cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng