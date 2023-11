Tỷ phú Mỹ Elon Musk tới Israel, cùng lãnh đạo nước này mặc áo giáp thăm làng Kfar Azza gần Dải Gaza, nơi bị Hamas tấn công tháng trước.

Elon Musk ngày 27/11 được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa đến Kfar Azza, một trong những làng gần biên giới với Dải Gaza từng bị Hamas tấn công hôm 7/10. Làng Kfar Azza còn là nơi ở của Abigail Edan, 4 tuổi, mang quốc tịch kép Israel - Mỹ, được Hamas thả tự do hôm 26/11 sau gần 50 ngày bị bắt cóc.

Tỷ phú Mỹ và Thủ tướng Israel đều mặc áo giáp khi tới thăm Kfar Azza. Tại đây, Musk được mô tả về những gì đã xảy ra ở làng này trong cuộc đột kích của Hamas hôm 7/10.

"Thủ tướng và ông Musk tới nhà của Edan, nơi Musk được kể về việc bố mẹ cậu bé bị sát hại, còn Edan bị bắt cóc tới Dải Gaza", văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo.

Elon Musk mặc áo giáp thăm làng biên giới Israel Tỷ phú Mỹ Elon Musk và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm làng Kfar Azza hôm 27/11. Video: GPO Trong cuộc nói chuyện được phát trực tiếp trên mạng xã hội X, tỷ phú Musk đồng ý với Thủ tướng Netanyahu rằng "Israel phải hủy diệt Hamas", thêm rằng Dải Gaza phải trở thành khu vực thịnh vượng và ông sẵn lòng giúp đỡ.

Tỷ phú Mỹ cũng có cuộc gặp kín với Tổng thống Israel Isaac Herzog. Văn phòng Tổng thống Israel sau đó ra thông cáo cho biết ông Herzog đã đề nghị Musk xử lý chủ nghĩa bài Do Thái trên mạng.

"Thật không may, trên mạng đang tràn ngập quan điểm bài Do Thái, sự căm ghét người Do Thái. Tôi nghĩ chúng ta cần phải cùng nhau chống lại vấn đề này khi mạng xã hội của ông chứa phần lớn những nội dung bài Do Thái", Tổng thống Israel nói với ông Musk.

Theo văn phòng Tổng thống Israel, đại diện gia đình các con tin bị Hamas bắt cũng tham dự cuộc gặp để kể về nỗi kinh hoàng trong ngày bị Hamas tấn công cũng như chia sẻ nỗi đau đớn, bất ổn của các con tin.

Rachel Goldberg, một trong những người thân của con tin tham gia cuộc gặp, nói rằng tỷ phú Mỹ "thật sự quan tâm và cảm thông" khi xem video ghi lại khoảnh khắc Hersh Goldberg-Polin, con trai 23 tuổi của cô, bị đứt lìa cánh tay trong cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10.

Chuyến thăm Israel của Musk diễn ra hơn một tuần sau khi ông tán thành quan điểm rằng "cộng đồng Do Thái thúc đẩy lòng thù hận chống người da trắng". Động thái này lập tức vấp chỉ trích từ Nhà Trắng và khiến nhiều nhà quảng cáo rút khỏi X.

Musk sau đó giải thích rằng ông không tin sự thù ghét người da trắng lan rộng trong toàn bộ cộng đồng người Do Thái. Ông cũng phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc, cho rằng mọi quan điểm cáo buộc ông bài Do Thái đều sai sự thật.

Vị trí làng Kfar Azza ở gần biên giới Dải Gaza. Đồ họa: X/@michaeltanchum

