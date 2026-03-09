Eileen Gu được người Mỹ chào đón dù giành HC vàng cho Trung Quốc

Mỹ"Công chúa tuyết" Eileen Gu được hàng chục nghìn người reo hò cổ vũ khi cô diễu hành ở San Francisco, vài tuần sau khi giành ba huy chương Olympic mùa Đông 2026 cho Trung Quốc.

Hàng chục nghìn người đã đổ về trung tâm San Francisco cuối tuần qua để theo dõi cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán. Giữa tiếng trống, pháo và những đoàn múa lân rực rỡ, nhân vật nhận được sự chú ý đặc biệt là Eileen Gu, VĐV trượt tuyết sinh ra tại Mỹ nhưng thi đấu cho Trung Quốc.

Eileen Gu cùng mẹ Yan Gu vẫy tay chào khán giả khi dẫn đầu đoàn diễu hành mừng Tết Nguyên đán tại San Francisco, bang California, Mỹ, ngày 7/3/2026. Ảnh: AP

Gu, 22 tuổi, được mời làm đại sứ danh dự dẫn đầu đoàn diễu hành (grand marshal). Cô xuất hiện trên một chiếc xe mui trần màu đỏ trang trí hoa, mặc váy đỏ, màu tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Mỗi khi chiếc xe rẽ qua các góc phố đông người, đám đông lại đồng loạt hô tên cô, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc. Nhiều phụ huynh bế con lên vai để các em có thể nhìn thấy thần tượng.

Ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe, Gu liên tục mỉm cười và vẫy tay. Khi nghe người hâm mộ gọi tên, cô đáp lại bằng cách tạo hình trái tim bằng hai tay. Hai cảnh sát đi bộ phía trước xe hộ tống đoàn diễu hành. Bầu không khí náo nhiệt kéo dài suốt quãng đường hơn một km từ trung tâm thành phố đến khu Chinatown.

Sự chào đón nồng nhiệt này diễn ra chỉ ít tuần sau khi Gu giành một HC vàng, hai bạc tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 trong màu áo Trung Quốc, quyết định từng gây tranh cãi tại Mỹ. Trước đó, nữ VĐV 22 tuổi nhiều lần bị chỉ trích vì lựa chọn thi đấu cho quốc gia nơi mẹ cô sinh ra thay vì đại diện cho Mỹ.

Tuy nhiên, tại thành phố nơi cô lớn lên, những tranh cãi đó dường như không xuất hiện. Tại Quảng trường Union, nhiều người đang mua sắm dừng lại khi đoàn xe của Gu đi qua, khiến giao thông trên tuyến phố tạm thời chững lại. Hai thiếu nữ chạy trước đoàn xe để tìm vị trí đứng tốt hơn, trong khi khán giả trên khán đài liên tục vỗ tay.

"Cô ấy đại diện cho sự giao thoa văn hóa", Vanessa Chan, cư dân Nam San Francisco, nói. "Eileen rất tích cực, vui vẻ và truyền cảm hứng".

Một số khán giả cho rằng những chỉ trích nhằm vào Gu là không công bằng. Megan Chin cũng đến từ Nam San Francisco, nói cô tự hào về nữ VĐV. "Khi bạn có nhiều nguồn gốc văn hóa, việc tôn vinh cả hai di sản là điều tuyệt vời", Chin nói.

Eileen Gu được Mỹ chào đón sau khi giành HC vàng cho Trung Quốc Người Mỹ chào đón Eileen Gu trở về. Video: AP

Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) sinh tại San Francisco và lớn lên ở khu Seacliff. Mẹ cô, Yan Gu (Cốc Yến) là người Trung Quốc. Bố cô là người Mỹ, tốt nghiệp Đại học Harvard, nhưng không được công khai danh tính. Năm 2019, khi mới 15 tuổi và đang nổi lên như một tài năng trẻ trượt tuyết tự do, Gu thông báo sẽ thi đấu cho Trung Quốc. Quyết định này khiến cô trở thành tâm điểm tranh luận khi quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng.

Dù vậy, thành tích của Gu trên đường trượt là không thể phủ nhận. Với ba HC vàng và ba bạc qua hai kỳ Olympic, cô là VĐV trượt tuyết tự do thành công nhất lịch sử Thế vận hội mùa Đông. Bên cạnh thể thao, Gu còn là người mẫu và sinh viên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Stanford. Theo Forbes, cô kiếm khoảng 23 triệu USD năm ngoái, nằm trong nhóm nữ VĐV thu nhập cao nhất thế giới.

Trong các cuộc phỏng vấn, Gu thường tránh tham gia vào các tranh luận chính trị. Khi được hỏi về các vấn đề nhân quyền liên quan Trung Quốc, cô từng nói bản thân không phải chuyên gia và không muốn đưa ra nhận định trên mạng xã hội.

Cách tiếp cận thận trọng này giúp cô giữ được vị thế ngôi sao tại Trung Quốc, nơi Gu được xem là biểu tượng thể thao và quảng cáo. Nhưng tại Mỹ, quyết định thi đấu cho Trung Quốc khiến cô bị chỉ trích. Một số bình luận viên gọi cô là kẻ phản diện, còn một số chính trị gia cho rằng Gu nên đại diện cho quốc gia nơi cô sinh ra.

Bất chấp tranh cãi, Gu vẫn được xem như người con của thành phố San Francisco. Trong đoạn phát biểu ngắn trước khán giả trên phố Kearny, cô gửi lời chúc năm mới. "Tôi chúc mọi người dồi dào sức khỏe, thịnh vượng và có nhiều thời gian bên gia đình. Hãy theo đuổi đam mê của mình và mang nó trở lại San Francisco", Gu nói.

Sự kiện được xem là lễ mừng năm mới âm lịch lớn nhất bên ngoài châu Á, thu hút hàng trăm nghìn khán giả trực tiếp và khoảng ba triệu người theo dõi qua truyền hình mỗi năm. Cuộc diễu hành bắt đầu từ khu trung tâm và kết thúc ở Chinatown, khu phố người Hoa lâu đời của thành phố.

Ban tổ chức cho biết họ chọn Gu làm grand marshal từ giữa năm ngoái, trước khi Olympic mùa Đông 2026 diễn ra. Theo họ, câu chuyện của Gu phản ánh bản sắc đa văn hóa của San Francisco.

Hoàng An tổng hợp