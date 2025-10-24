Duyệt quy hoạch khu đô thị 15.000 tỷ đồng ở Mê Linh

Khu đô thị cao cấp Mê Linh rộng hơn 200 ha do Sun Group đầu tư vừa được duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND xã Quang Minh phê duyệt, dự án khu đô thị cao cấp Mê Linh có tổng diện tích khu đô thị khoảng 205 ha. Trong đó, đất nhà ở chiếm hơn 28%, còn lại là công trình hạ tầng xã hội, giao thông, cây xanh, bãi đỗ xe. Dự án còn được bố trí khoảng 18 ha đất phát triển nhà ở xã hội, chiếm 31,2% quỹ đất nhà ở.

Theo quy hoạch, các tòa nhà cao tầng (25-30 tầng) nằm dọc trục đường Mê Linh và đường vành đai 3.5. Đồ án cũng định hướng phát triển công viên lễ hội, phố đi bộ, cùng các khu cây xanh, thể thao, trường học, y tế và văn hóa.

Về hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị được kết nối với đường vành đai 3.5, quốc lộ 2 và tuyến metro số 7 và 9; hai trạm trung chuyển đa phương thức, hệ thống thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, xử lý nước và rác thải.

UBND xã giao Phòng Kinh tế hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quản lý đất đai, nghĩa vụ tài chính.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị cao cấp Mê Linh. Ảnh: CĐT

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Công TNHH đầu tư Tập đoàn Mặt trời (thành viên Sun Group) là đơn vị trúng thầu khu đô thị cao cấp Mê Linh. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, quy mô dân số 21.000 người.

Đại diện Sun Group cho biết 65% quỹ đất tại dự án dành cho cảnh quan, trung tâm triển lãm, bảo tàng hoa. Chủ đầu tư sẽ dành khoảng 70 ha cho diện tích đất ở đô thị để phát triển các sản phẩm như nhà liền kề, biệt thự, chung cư cao tầng. Cùng với đó, khu đô thị cũng có các công trình trường mầm non, tiểu học và THCS; phòng khám đa khoa, sân tập thể dục thể thao, chợ nông sản.

Tiến độ thực hiện dự án này được duyệt đến năm 2030. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất.

Trước sáp nhập các đơn vị hành chính, huyện Mê Linh là một trong những thị trường bất động sản ven Hà Nội từng trải qua nhiều đợt phát triển nóng. Từ năm 2008, làn sóng xây dựng khu đô thị đã diễn ra ồ ạt tại khu vực này. Tuy nhiên đến nay nhiều dự án vẫn trong cảnh dở dang. Tháng 3/2023, huyện Mê Linh từng đề xuất thu hồi 14 dự án chậm triển khai.

Ngọc Diễm