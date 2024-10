Kênh/Trang/Nhóm cộng đồng của năm

Dustin On The Go kênh của nhà sáng tạo nội dung Dustin Phúc Nguyễn ra mắt từ tháng 4/2017. Nội dung kênh xoay quanh những cuộc trò chuyện, chia sẻ về những chủ đề khác nhau của nghệ sĩ với Dustin Phúc Nguyễn.

Khán giả bắt đầu biết đến kênh Dustin On The Go nhiều hơn khi series Bar Stories ra đời. Chương trình không kịch bản, chỉ là cuộc trò chuyện rất bình thường giữa Dustin và những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, nhưng lại là cầu nối mang những tâm sự trải lòng của nghệ sĩ đến với khán giả.

Xem video đề cử tại đây.