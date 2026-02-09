Đường phố Hà Nội ùn tắc ngày mưa rét cận Tết

Cơn mưa lớn kéo dài đúng lúc cao điểm sáng nay, lúc người dân đi học đi làm, khiến giao thông ùn tắc nhiều phố. Trong ảnh, các phương tiện di chuyển không theo hàng lối trên phố Xã Đàn lúc 8 giờ sáng.
Cơn mưa lớn kéo dài đúng lúc cao điểm sáng nay, lúc người dân đi học đi làm, khiến giao thông ùn tắc nhiều phố. Trong ảnh, các phương tiện di chuyển không theo hàng lối trên phố Xã Đàn lúc 8 giờ sáng.
Khoảng 15h, trời tạnh hẳn, đường đê Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài hơn 500 m đoạn lên cầu Vĩnh Tuy.
Khoảng 15h, trời tạnh hẳn, đường đê Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài hơn 500 m đoạn lên cầu Vĩnh Tuy.
Dòng phương tiện nối đuôi hướng vào nội đô trên cầu Vĩnh Tuy. Hầu hết cây cầu bắc qua sông Hồng đều trong tình trạng ùn ứ.
Dòng phương tiện nối đuôi hướng vào nội đô trên cầu Vĩnh Tuy. Hầu hết cây cầu bắc qua sông Hồng đều trong tình trạng ùn ứ.
Vành đai 3 đoạn qua Lê Văn Lương, ùn tắc kéo dài cả trên cao và dưới đất, lúc 15h ngày 9/2, tức 22 tháng Chạp. Những ngày cận Tết nhiều năm qua, Hà Nội luôn trong tình trạng tắc, ùn nghẽn giao thông. Cuối tuần rồi, lượng người đi lại, mua sắm, giao lưu... khiến nhiều điểm trên các vành đai và cả trong phố ùn tắc. Cơn mưa sáng nay khiến tình trạng rõ rệt hơn.
Vành đai 3 đoạn qua Lê Văn Lương, ùn tắc kéo dài cả trên cao và dưới đất, lúc 15h ngày 9/2, tức 22 tháng Chạp. Những ngày cận Tết nhiều năm qua, Hà Nội luôn trong tình trạng tắc, ùn nghẽn giao thông. Cuối tuần rồi, lượng người đi lại, mua sắm, giao lưu... khiến nhiều điểm trên các vành đai và cả trong phố ùn tắc. Cơn mưa sáng nay khiến tình trạng rõ rệt hơn.
Các tuyến như vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển luôn đông đúc ở cả hai chiều ra và vào thành phố. Trên trục Láng - Trường Chinh - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, mật độ xe dày đặc.
Các tuyến như vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển luôn đông đúc ở cả hai chiều ra và vào thành phố. Trên trục Láng - Trường Chinh - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, mật độ xe dày đặc.
Trên đường Nguyễn Trãi, người dân vận chuyển cây đào, quất len lỏi trong dòng phương tiện để giao hàng. Quãng đường hơn 3 km nhưng di chuyển mất hơn 40 phút mới tới điểm giao cây, ông Hoàng Văn Bôn nói.
Trên đường Nguyễn Trãi, người dân vận chuyển cây đào, quất len lỏi trong dòng phương tiện để giao hàng. Quãng đường hơn 3 km nhưng di chuyển mất hơn 40 phút mới tới điểm giao cây, ông Hoàng Văn Bôn nói.
Trục Xã Đàn vào lúc 18h tiếp tục chứng kiến dòng xe cộ nối đuôi nhích từng chút, ùn dài đến tận Đại Cồ Việt.
Trục Xã Đàn vào lúc 18h tiếp tục chứng kiến dòng xe cộ nối đuôi nhích từng chút, ùn dài đến tận Đại Cồ Việt.
19h50 trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, ôtô choán hết phần đường của làn đối diện khiến người đi xe máy khó khăn di chuyển.
19h50 trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, ôtô choán hết phần đường của làn đối diện khiến người đi xe máy khó khăn di chuyển.
19h40, đường Nguyễn Trãi hướng về phường Hà Đông, hàng nghìn phương tiện nối đuôi di chuyển, ùn ứ diễn ra ở những đoạn giao cắt.
19h40, đường Nguyễn Trãi hướng về phường Hà Đông, hàng nghìn phương tiện nối đuôi di chuyển, ùn ứ diễn ra ở những đoạn giao cắt.
Hoàng Giang - Thanh Hải