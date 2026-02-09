Đường phố Hà Nội ùn tắc ngày mưa rét cận Tết

Vành đai 3 đoạn qua Lê Văn Lương, ùn tắc kéo dài cả trên cao và dưới đất, lúc 15h ngày 9/2, tức 22 tháng Chạp. Những ngày cận Tết nhiều năm qua, Hà Nội luôn trong tình trạng tắc, ùn nghẽn giao thông. Cuối tuần rồi, lượng người đi lại, mua sắm, giao lưu... khiến nhiều điểm trên các vành đai và cả trong phố ùn tắc. Cơn mưa sáng nay khiến tình trạng rõ rệt hơn.