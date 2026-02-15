Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người ngày mở cửa

Lúc 20h, đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc sau nửa tháng thi công. Ở cổng chính trước UBND TP HCM rất đông người tham quan, chụp ảnh với linh vật ngựa cao khoảng 11 m tính cả bệ đỡ.
Đường hoa Tết Bính Ngọ mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, thiết kế nhiều đại cảnh thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng ở thành phố.
Các lối đi trong đường hoa đều đông đúc người dân tới dạo chơi trong ngày đầu mở cửa. Tại tiểu cảnh Nhất mã thong dong với điểm nhấn là mô hình ngựa cao gần 7 m, thu hút nhiều du khách chiêm ngưỡng.
Ngoài các mô hình ngựa, ở đại cảnh Rực rỡ miền ký ức có điểm nhấn đèn kéo quân cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về dịp Tết, thể hiện giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.
Gia đình anh Hoàng Sa đi metro từ Thủ Đức lên tham quan đường hoa, chụp ảnh bên linh vật của năm Bính Ngọ. "Dù biết ngày khai mạc sẽ rất đông nhưng năm nào nhà tôi cũng muốn tham quan sớm. Các tiểu cảnh và mô hình ngựa đều rất đẹp và phong cách riêng", anh Sa nói.
Chị Như Ý (30 tuổi, phải) cùng bạn tạo dáng bên linh vật ngựa. "Với người dân thành phố, đường hoa là bản sắc của Tết nên dù bận rộn mấy cũng phải đi tham quan", chị Ý cho biết.
Ngoài các tiểu cảnh, năm nay đường hoa còn bài trí thêm những gian hàng bán đồ chơi dân gian như gấp lá dừa, tò he, làm gốm...
Càng về khuya đường hoa càng đông nghịt người chen nhau chụp hình. Bảo vệ liên tục nhắc nhở người dân không trèo vào trong tiểu cảnh, hái hoa, khuyến khích đi đúng chiều đường để tránh ùn tắc.
Đường hoa mở cửa phục vụ từ tối 15 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Quỳnh Trần