Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người ngày mở cửa

Lúc 20h, đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc sau nửa tháng thi công. Ở cổng chính trước UBND TP HCM rất đông người tham quan, chụp ảnh với linh vật ngựa cao khoảng 11 m tính cả bệ đỡ.

Đường hoa Tết Bính Ngọ mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, thiết kế nhiều đại cảnh thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng ở thành phố.