Đường dây sản xuất gas giả giá 'bèo' ở TP HCM

Trần Quốc Tế, 37 tuổi, Giám đốc công ty kinh doanh khí đốt, thiết lập hệ thống sang chiết gas lậu từ xe bồn, dán nhãn mạo danh thương hiệu lớn rồi bán rẻ hơn 50%.

Ngày 25/12, Tế (Giám đốc Công ty TNHH Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam), Lê Hồng Vân (51 tuổi), Phạm Thiện Đến (37 tuổi) và Phạm Tấn Phát (33 tuổi) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

4 bị can bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, Tế lợi dụng tư cách Giám đốc Công ty TNHH Năng Lượng An Lộc Phát Miền Nam - doanh nghiệp có chức năng kinh doanh khí đốt - để tổ chức đường dây vi phạm, dùng vỏ bọc công ty có giấy phép hoạt động nhằm che giấu sai phạm.

Dù không bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và kỹ thuật, nhóm này vẫn tự lắp đặt hệ thống bơm nạp, sang chiết gas trực tiếp từ xe bồn vào các vỏ bình mang nhiều thương hiệu đang được bảo hộ trên thị trường.

Cảnh sát đánh giá thủ đoạn của nhóm này tinh vi. Quá trình làm giả không diễn ra trọn vẹn tại kho mà chỉ thực hiện việc bơm gas vào vỏ bình. Công đoạn cuối cùng như khò màng co niêm phong và dán tem nhãn giả được thực hiện ngay tại các điểm giao hàng hoặc cửa hàng tiêu thụ.

Cách thức này giúp nhóm hạn chế nguy cơ bị phát hiện là hàng giả nếu bị kiểm tra trong quá trình vận chuyển.

Hệ thống san chiết gas giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Để tiêu thụ hàng, nhóm này đánh vào tâm lý ham rẻ của các đại lý và người tiêu dùng, chào bán gas giả với mức giá thấp hơn hàng chính hãng từ 30% đến 50%. Việc giao dịch được thực hiện thông qua các ứng dụng nhắn tin có chế độ tự động xóa nội dung.

Cơ quan điều tra xác định một số cửa hàng dù biết rõ nguồn gốc gas là bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tay, cung cấp vỏ bình và địa điểm để nhóm của Tế dán tem giả, hình thành chuỗi tiêu thụ khép kín. Điển hình là cửa hàng gas Vi Văn Tín (quận 6 cũ) do Vân làm chủ.

Khám xét các địa điểm hoạt động của những người liên quan, cảnh sát thu giữ hệ thống bơm nạp, dụng cụ khò nhiệt, phương tiện vận chuyển cùng số lượng lớn bình gas, vỏ bình, tem nhãn và màng co giả. Kết quả giám định xác định toàn bộ tang vật đều là hàng giả.

Các bình gas giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra nhận định, hoạt động sang chiết trái phép của nhóm này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, đe dọa tính mạng người dân khu vực xung quanh.

Vụ án đang được mở rộng.

Quốc Thắng