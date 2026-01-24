Đường dây sản xuất đông dược có chất cấm, gắn mác Singapore bị bắt

TP HCMVợ chồng Nguyễn Duy Hiển bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm pha trộn chất cấm Betamethasone vào thuốc đông y tự chế rồi dán nhãn xuất xứ Singapore, Hong Kong.

Ngày 24/1, Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành (53 tuổi) và Võ Văn Nghề (33 tuổi) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt giam tạm về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Nguyễn Duy Hiển (thứ hai, bên trái) cùng vợ và nhân viên. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Hưng kiểm tra Nghề khi đang vận chuyển nhiều thùng thuốc dạng hoàn màu đen. Người này không xuất trình được hóa đơn, khai nhận đang chở thuê cho Hiển ra chành xe để chuyển đi Tây Ninh.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Hiển cùng nhiều người liên quan. Khám xét xưởng sản xuất và các kho hàng, cảnh sát thu giữ gần 13.100 sản phẩm thuốc giả cùng lượng lớn nguyên liệu, máy móc và tem nhãn phục vụ việc đóng gói.

Đường dây sản xuất đông dược từ thuốc giảm đau kháng viêm Cảnh sát khám xét xưởng sản xuất đông y giả. Video: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, Hiển giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp tổ chức quy trình sản xuất dù các sản phẩm thuốc cũ của ông ta từng bị thu hồi giấy phép lưu hành.

Để tiếp tục trục lợi, Hiển cùng vợ sản xuất "chui" nhiều loại thuốc đông y nhưng trên bao bì lại in thông tin nhà máy tại Singapore, Trung Quốc, Hong Kong. Việc ngụy tạo nguồn gốc này nhằm tạo vỏ bọc hàng ngoại nhập, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi truy xuất nguồn gốc.

Điểm nguy hiểm nhất trong công thức của Hiển là việc lén lút pha trộn Betamethasone. Đây là hoạt chất kháng viêm, giảm đau thuộc nhóm tân dược (corticoid), bị cấm sử dụng trong thuốc đông y.

Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra nhận định, việc pha chất này giúp người dùng cảm thấy cắt cơn đau nhanh chóng, từ đó tin tưởng và lệ thuộc vào thuốc. Tuy nhiên, nếu sử dụng Betamethasone kéo dài mà không có kiểm soát y tế, người bệnh đối mặt nguy cơ suy tuyến thượng thận, loét dạ dày, giữ nước, giòn xương và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để truy xét nguồn cung cấp nguyên liệu tân dược và hệ thống đại lý tiêu thụ.

Quốc Thắng