Đường dây 'rửa' hàng trăm tỷ đồng cho nhóm tội phạm nước ngoài

Mai Vũ Minh cùng nhiều người Việt bị cáo buộc móc nối nhóm người Nigeria lập hàng trăm công ty "ma", nhận tiền lừa đảo từ nước ngoài chuyển về rồi rút ra chuyển lại cho chúng, để hưởng lợi.

Mai Vũ Minh (41 tuổi); Lê Thị Thắm; Okoye Christian Ikechukwy (chồng Thắm, quốc tịch Nigeria); Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Rửa tiền vào ngày 6/1.

Liên quan vụ án, Phạm Văn Nhân (46 tuổi) và Dương Đại Nghĩa (43 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi), Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Ngân) cùng 10 bị cáo bị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Là người có vai trò đứng đầu trong đường dây rửa tiền, Mai Trà My hiện đã xuất cảnh sang Nigeria. My cùng với Eneh Davidson Caleb (người tình của Thúy, quốc tịch Nigeria) đang bị Công an TP HCM truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Hơn 250 công ty 'ma' rửa tiền cho tội phạm

Cáo trạng xác định, cuối năm 2023, Mai Trà My chỉ đạo em trai là Mai Vũ Minh thành lập các công ty "ma" và mở tài khoản ngân hàng, trong đó có tài khoản ngoại tệ, để nhận tiền do các doanh nghiệp nước ngoài chuyển về. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, Minh đổi sang tiền Việt Nam rồi chuyển tiếp vào các tài khoản do My chỉ định, hưởng hoa hồng 2%.

Từ năm 2023 đến 2024, Minh đã thành lập 9 công ty theo yêu cầu của My, trong đó sử dụng 3 công ty để nhận tiền từ nước ngoài. Tổng cộng, Minh ba lần rút 789.057 USD do các doanh nghiệp nước ngoài chuyển vào, quy đổi được hơn 19 tỷ đồng và chuyển đến nhiều tài khoản cá nhân khác theo chỉ đạo của chị gái. Minh hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.

Theo cơ quan tố tụng, số tiền này là tài sản do một nhóm tội phạm người nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria) chiếm đoạt. Chúng sử dụng công nghệ để xâm nhập email của các doanh nghiệp và đối tác đang trao đổi về hợp đồng kinh tế, sau đó tạo các hộp thư điện tử giả có tên gần giống (chỉ khác một ký tự) để tiếp tục liên lạc với đối tác.

Bằng thủ đoạn đưa ra lý do phải thay đổi tài khoản thanh toán trên hóa đơn, hợp đồng, nhóm tội phạm đã khiến nhiều đối tác nước ngoài tin tưởng và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp, từ đó bị chiếm đoạt.

Một số người trong vụ án thời điểm bị bắt, tháng 4/2024. Ảnh: Công an cung cấp

Trong đường dây rửa tiền cho nhóm tội phạm này, ngoài Minh còn có vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye. Theo cáo trạng, Thắm làm công nhân, còn Okoye làm phụ hồ; hai người kết hôn năm 2020. Đến năm 2023, sau khi Thắm gặp tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình rơi vào khó khăn.

Thời điểm này, một người bạn của Okoye, cùng quốc tịch Nigeria, đề nghị vợ chồng Thắm tham gia đường dây thành lập các công ty tại Việt Nam theo tên gọi do người này chỉ định, nhằm nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài. Sau khi tiền được chuyển về, họ sẽ rút và chuyển theo yêu cầu, hưởng tiền công từ 3% đến 7% trên số tiền rút được. Cả hai đã đồng ý tham gia.

Theo đó, Thắm đứng tên thành lập 53 công ty, đặt địa chỉ tại TP HCM, mở tài khoản USD và VND, rồi cùng chồng thực hiện việc nhận, rút và chuyển tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài. Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng Thắm đã bốn lần nhận tiền từ các công ty với tổng số tiền gần 1,5 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Với cách thức tương tự, nhánh của Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Davidson Caleb và Nguyễn Thị Hương đã thành lập gần 200 công ty "ma". Tổng cộng, nhóm này 15 lần nhận hơn 6 triệu USD từ các doanh nghiệp nước ngoài chuyển đến sau đó đổi sang tiền Việt được gần 150 tỷ đồng rồi chuyển vào tài khoản theo chỉ đạo của chúng, hưởng lợi hơn một tỷ đồng.

Trong vụ án này, theo chỉ đạo của My, Minh còn thông qua Cơ sở Yến sào Kingfood của Dương Đại Nghĩa để chuyển trái phép 10 tỷ đồng sang Campuchia cho chị gái.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới thông qua cửa hàng yến sào và tiệm vàng.

Hải Duyên