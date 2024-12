Đường dây mua xác thực sinh trắc học để phục vụ lừa qua mạng

Nghệ AnVũ Trung Kiên cùng 40 đồng phạm thuê người mở tài khoản ngân hàng, quay video khuôn mặt của họ để làm xác thực sinh trắc học, rồi chuyển dữ liệu cho nhóm lừa đảo ở Campuchia.

Ngày 17/12, Kiên (30 tuổi) cùng 9 người bị khởi tố, tạm giữ hình sự để điều tra về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Liên quan vụ án, 31 người khác đang được lấy lời khai, phân loại để xử lý về các hành vi trên.

Nghi can Kiên (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) cùng một số đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, đầu năm 2024, Kiên cấu kết với một nhóm tội phạm ở Campuchia chuyên gọi điện thoại về Việt Nam để lừa đảo.

Nhóm này đã tiếp cận với nhiều người, thuê mở tài khoản ngân hàng với giá 500.000 đồng đến 4 triệu đồng một trường hợp. Chúng yêu cầu chủ nhân phải bàn giao thông tin, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt để làm "sinh trắc học" phục vụ cho các giao dịch hơn 10 triệu đồng.

Mua xong, Kiên và đồng phạm chuyển hết thông tin cho nhóm tội phạm ở Campuchia để chúng sử dụng vào mục đích lừa đảo, chuyển tiền lòng vòng nhằm xóa dấu vết.

Nhận trình báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) xác định đây là thủ đoạn mới nhằm "qua mặt" phương pháp áp dụng sinh trắc học của các ngân hàng nên cử trinh sát đeo bám, thu thập tài liệu trong gần một năm.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng công an Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang... huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác đột kích nơi ở của Kiên và các đồng phạm. 41 người bị bắt.

Nhà chức trách xác định, trong gần một năm, nhóm của Kiên đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng (cả tài khoản cá nhân và doanh nghiệp) để phục vụ cho hành vi rửa tiền và lừa đảo hơn 50 tỷ đồng. Riêng tại Nghệ An, hàng chục người đã bị lừa hơn 700 triệu đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng