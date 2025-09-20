Đường dây làm giả nước giặt 'hàng ngoại' bị bắt

TP HCMHoàng Huy Hùng, 30 tuổi, cùng 4 người mua hóa chất về làm giả hàng loạt nước giặt, tẩy rửa... của hãng nổi tiếng nước ngoài, bán giá bằng một nửa.

Ngày 20/9, Hùng và 4 người khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hoàng Huy Hùng (trái) và những đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đoàn liên ngành phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng tại đường TA05 ở quận 12 cũ, phát hiện nhiều người đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa dán nhãn hiệu O.K, D.N, F.L... của nước ngoài.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu, 6 bồn chứa dung dịch pha chế.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7, Hùng mua hóa chất, vật liệu rồi thuê Nguyễn Văn Thừa (24 tuổi), Võ Anh Huy (25 tuổi), Huỳnh Ngọc Sang (26 tuổi), Hoàng Đức Anh (21 tuổi) pha chế, đóng gói sản phẩm giả để bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% hàng chính hãng, giao qua các chành xe.

Cảnh sát bắt quả tang nhóm này đang sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ sản phẩm không phải do các công ty chính hãng sản xuất. Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nên mua nước giặt, tẩy rửa tại cửa hàng uy tín để tránh hàng giả, đồng thời kịp thời tố giác khi phát hiện vi phạm.

Quốc Thắng