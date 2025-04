Đường dây làm giả giấy tờ cho xe máy hàng trăm triệu đồng

An GiangNguyễn Ngọc Vinh, Lê Thanh Giàu bị cáo buộc cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ cho các xe máy có giá hàng trăm triệu đồng song không rõ nguồn gốc.

Ngày 15/4, Vinh, Giàu bị TAND tỉnh An Giang tuyên lần lượt 5 năm 6 tháng tù và 4 năm 6 tháng tù về tội Làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vinh từng có 6 tiền án về tội danh trên, khi chưa chấp hành án phạt hơn 12 năm tù thì tiếp tục tái phạm.

Vinh, Giàu (hàng đầu) cùng các bị cáo trong đường dây làm giấy tờ giả tại phiên tòa ngày 15/4. Ảnh: Nguyễn Khánh

Bị xác định tiếp tay Trần Huy Bình (cựu cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính), Trần Trung Hiếu (cựu cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Chợ Mới) lần lượt nhận 2 năm 6 tháng tù và 3 năm tù song được hưởng án treo về các tội Làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng hai chủ xe Lê Tấn Phát, Nguyễn Ngọc Nam bị tuyên lần lượt 2 năm 6 tháng tù treo và phạt hành chính 80 triệu đồng.

Theo cáo trạng, năm 2022, Vinh và Giàu mốc nối với Tài (không rõ lai lịch, ở Phú Thọ) để làm giấy tờ cho các dòng xe số lượng giới hạn (Yamaha 125ZR, Suzuki Satria 120) song không rõ nguồn gốc.

Thông qua mạng xã hội, nhóm này tìm được những chủ xe có nhu cầu, nhận tổng cộng 1,5 tỷ đồng để "phù phép" cho 30 xe. Khách hàng chỉ cần cung cấp thông số kỹ thuật xe mà không cần giao xe thật. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Giàu giao thông tin cho Vinh để chuyển cho Tài làm giả hồ sơ.

Do khi nộp hồ sơ, những xe này bị từ chối cấp biển số, nhóm bị can đã liên hệ với hai cựu công an Trần Huy Bình và Trần Trung Hiếu nhờ giúp đỡ. Bình và Hiếu bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác, giúp nhóm này hợp thức hóa hồ sơ.

Khi có biển số, Giàu được chia 168 triệu đồng, Vinh hưởng lợi 90 triệu đồng. Hai cựu công an được "lại quả" 11-60 triệu đồng. Mỗi chiếc xe lúc này được bán với giá hàng trăm triệu đồng.

Khi làm thủ tục đổi chủ sở hữu cho một xe trong đường dây này, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện có khuất tất, tiến hành điều tra sau đó chuyển vụ việc về An Giang thụ lý.

Ngọc Tài