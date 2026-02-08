Đường dây bán 10.000 chai nước hoa Chanel, Versace, Burberry giả

TP HCMLê Thị Kim Tuyến, 36 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc bán 10.000 chai nước hoa giả hiệu Chanel, Versace, Burberry... trên mạng xã hội, tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 8/2, Tuyến và 3 người khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Buôn bán hàng giả.

Động thái này nằm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026 của Công an TP HCM.

Lê Thị Kim Tuyến và đồng phạm. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, qua theo dõi, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra 3 kho hàng tại phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ), phường Thông Tây Hội và một căn nhà tại phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ) liên quan đến nhóm Tuyến. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn mỹ phẩm giả.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025, Tuyến và đồng phạm đã đưa ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, BVL, Versace, Burberry, Tom Ford... Tổng trị giá số hàng này tương đương 10 tỷ đồng nếu là hàng thật.

Các sản phẩm trên chủ yếu được bán online.

Cảnh sát khám xét kho hàng giả. Ảnh: Công an TP HCM

Cảnh sát nhận định số mỹ phẩm này không qua kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe, thậm chí gây bệnh mãn tính cho người dùng nếu sử dụng lâu dài.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo nhu cầu mua sắm dịp Tết Bính Ngọ đang tăng cao, người dân cần chú ý nguồn gốc xuất xứ hàng hóa khi mua online. Các sàn thương mại điện tử cần cam kết không tiêu thụ hàng giả và phối hợp cơ quan chức năng minh bạch nguồn gốc sản phẩm.

Sản phẩm nước hoa giả mà nhóm này bán. Ảnh: Công an TP HCM

Quốc Thắng