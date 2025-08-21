Đường cờ Tổ quốc uốn theo ruộng bậc thang hút khách

Con đường cờ Tổ quốc dài hơn 1 km, uốn lượn theo những thửa ruộng bậc thang rộng hơn 23 ha ở bản Suối Lìn, xã Vân Hồ do Ban quản lý Suối Lìn phối hợp đoàn thanh niên thực hiện từ đầu tháng 8.
Anh Quang Kiên 30 tuổi ở Mộc Châu, không khỏi bất ngờ khi trở lại đây vào giữa tháng 8. "Năm nào tôi cũng đến đây săn mùa vàng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một hình ảnh đẹp và ý nghĩa đến vậy. Tôi muốn lan tỏa hình ảnh này đến nhiều du khách hơn", anh Kiên chia sẻ.
Với sắc đỏ rực rỡ giữa cánh đồng lúa xanh ngát, bao quanh bởi núi đồi trập trùng, cung đường cờ đã nhanh chóng trở thành điểm check in không thể bỏ lỡ của du khách.
Phí tham quan 10.000 đồng mỗi người sẽ được dùng để duy trì cảnh quan chung, bao gồm việc thay mới cờ, dọn dẹp vệ sinh và dựng các lán nghỉ chân cho khách.
Toàn cảnh đường cờ tổ quốc ở bản Suối Lìn. Video: Quang Kiên
Theo Kiên, cánh đồng lúa Suối Lìn vốn là điểm đến yêu thích của những du khách thích khám phá và tìm về thiên nhiên. Vì chưa được khai thác du lịch nhiều nên nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, không có cảnh chen chúc hay dịch vụ ồn ào.
Nguyễn Hà Phương, 28 tuổi, ở Mộc Châu, cho biết khoảnh khắc đứng giữa con đường cờ, phóng tầm mắt ra cảnh núi non và ruộng đồng bát ngát vừa xúc động và tự hào.
"Tôi sẽ giới thiệu địa điểm này cho bạn bè và người thân đến chụp hình trong dịp lễ", Phương nói.
Thời điểm thích hợp chụp ảnh đường cờ Tổ quốc là buổi sáng, từ 8h đến 10h. Du khách đến quá sớm sẽ gặp sương mù dày khuất tầm nhìn, còn chiều muộn nắng tắt nhanh, khó bắt được những khoảnh khắc đẹp.
Nằm giữa các thung lũng, ruộng bậc thang ở Suối Lìn có độ dốc thoải hơn so với những vùng núi cao như Hoàng Su Phì hay Mù Cang Chải. Các thửa ruộng liền kề nhau, tạo thuận lợi cho du khách tham quan và chụp ảnh.
Hiện lúa bắt đầu chín, một số điểm người dân đang thu hoạch. Ngoài tạo dáng với đường cờ, du khách có thể đi sâu vào giữa các thửa ruộng để ghi lại nhiều góc ảnh ấn tượng.
Suối Lìn cách trung tâm Mộc Châu khoảng 20 km, đường đi thuận tiện. Du khách có thể đi xe khách tuyến Hà Nội - Mộc Châu, sau đó thuê xe máy để tiếp tục hành trình. Từ trung tâm Mộc Châu, du khách đi theo Quốc lộ 43 hướng đi cửa khẩu Lóng Sập, đến ngã ba rẽ vào bản Suối Lìn, đi thêm khoảng 7 km là tới.
Đi dọc đường cờ Tổ quốc, ngắm các thửa ruộng xanh mướt, du khách còn có cơ hội săn mây vào những ngày thời tiết đẹp.
Quang Kiên gợi ý nên thuê homestay gần bản Suối Lìn để nghỉ, thuận tiện chụp ảnh vào sáng sớm hôm sau. Du khách có thể kết hợp tham quan đồi chè trái tim, thác Dải Yếm, hoặc trải nghiệm cuộc sống của người H'Mông tại các bản làng xung quanh, thưởng thức ẩm thực địa phương.
Tuấn Anh
Ảnh: Quang Kiên