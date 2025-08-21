Đường cờ Tổ quốc uốn theo ruộng bậc thang hút khách

Con đường cờ Tổ quốc dài hơn 1 km, uốn lượn theo những thửa ruộng bậc thang rộng hơn 23 ha ở bản Suối Lìn, xã Vân Hồ do Ban quản lý Suối Lìn phối hợp đoàn thanh niên thực hiện từ đầu tháng 8.

Anh Quang Kiên 30 tuổi ở Mộc Châu, không khỏi bất ngờ khi trở lại đây vào giữa tháng 8. "Năm nào tôi cũng đến đây săn mùa vàng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một hình ảnh đẹp và ý nghĩa đến vậy. Tôi muốn lan tỏa hình ảnh này đến nhiều du khách hơn", anh Kiên chia sẻ.