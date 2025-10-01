'Dưới cờ Tổ quốc' đoạt giải nhất cuộc thi Vietnam Vibes

Bức ảnh "Dưới cờ Tổ quốc" của tác giả Lê Đức Kim, Hà Nội, đoạt giải nhất hạng mục Ảnh cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel.

Ở lễ trao giải diễn ra sáng 1/10 tại Hà Nội, tác giả xúc động cho biết dành nhiều ngày để suy nghĩ về ý tưởng thực hiện tác phẩm. Giữa muôn vàn vẻ đẹp của con người, quê hương, anh quyết định chọn mô tả một khoảnh khắc trong lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

"Dưới cờ Tổ quốc". Ảnh: Lê Đức Kim

Những ngày sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức, tác giả Đức Kim nhanh chân chọn một vị trí đẹp đối diện Cột cờ Hà Nội để canh thời điểm máy bay bay ngang qua bầu trời. "Lúc chụp xong, nhìn lại bức ảnh, tôi thấy quá xúc động. Khoảnh khắc ấy quá đẹp và trong nhiều bức, tôi chọn bức ảnh này để đem tới cuộc thi", anh nói.

Đại diện ban giám khảo nhận xét bức ảnh có bố cục cân đối, bắt được góc đẹp nhất khi năm tiêm kích Su-30MK2 hướng thẳng lên trời xanh. Màu sắc và đường nét bức ảnh hài hòa, truyền một không khí hứng khởi, vươn cao.

Anh Lê Đức Kim, 56 tuổi, quê Hà Nội, làm việc tại một tổ chức phát triển của Đức. Đam mê và chơi ảnh từ năm 2010 đến nay, anh từng học lớp nhiếp ảnh ở Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô K280 dưới sự dìu dắt của thầy giáo nổi tiếng Nguyễn Kim Bình, sinh hoạt tại Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hà Nội.

Tác giả đạt giải nhất chia sẻ về tác phẩm tại lễ trao giải Vietnam Vibes Tác giả Lê Đức Kim cho biết nhờ đứng cạnh các phóng viên tác nghiệp ở lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh, anh canh được thời gian chuẩn khi máy bay đi qua cột cờ. Video: Ý Ly

Buổi lễ diễn ra tại tòa soạn báo VnExpress ra với sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo và các tác giả. Sau hơn một tháng phát động, hội đồng ban giám khảo chọn 10 tác phẩm (chia đều cho hạng mục video và ảnh) thể hiện chủ đề về chặng đường vẻ vang của đất nước, lan tỏa những cảm xúc về tình yêu quê hương.

Bà Nguyễn Thu Hương - Phó tổng Biên tập Báo VnExpress - trao giải nhì cho anh Lê Hà Hoàng Minh, đồng tác giả tác phẩm "Trực thăng bay xuyên mây kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua quảng trường Ba Đình". Ảnh: Duy Anh

Diễn ra từ ngày 23/7, Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh, video ngắn do báo VnExpress tổ chức, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Sự kiện nhằm nhìn lại chặng đường vẻ vang của đất nước, đồng thời lan tỏa cảm xúc về tình yêu quê hương. Cùng Phó giáo sư, Tiến sĩ Lâm Minh Châu, nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang, ca sĩ Hồng Nhung là giám khảo cuộc thi.

Ở hạng mục video, không có giải nhất. Giải nhì thuộc về tác phẩm Trực thăng bay xuyên mây kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua quảng trường Ba Đình (tác giả Lê Hà Hoàng Minh, Nguyễn Thị Ngoan). Ở lễ trao giải, nhiều khán giả nói tâm đắc với cách hai tác giả dựng phim chứa đựng nhiều cảm xúc, những góc máy ngoạn mục trên máy bay tiêm kích hay khoảnh khắc thả bẫy nhiệt.

* Các tác phẩm đoạt giải Vietnam Vibes

Trực thăng bay xuyên mây kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua quảng trường Ba Đình Tác phẩm "Trực thăng bay xuyên mây kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua quảng trường Ba Đình". Video: Lê Hà Hoàng Minh, Nguyễn Thị Ngoan

Với tác phẩm video đồng giải nhì - Việt Nam trong tôi, tác giả Vũ Hữu Nhân, 31 tuổi, quê Ninh Bình, cho biết không có gì làm khó được anh khi đã làm nghề quay phim tám năm nay. Nhằm lột tả cảnh sắc, con người quê hương, anh chọn lọc những hình ảnh đặc trưng, dung dị ở nhiều miền quê trong các chuyến du lịch những năm qua. Quá trình cắt ghép được anh thực hiện trong nhiều giờ. Anh cho biết khó nhất là cách dựng sao cho tác phẩm có điểm chạm cảm xúc.

"Tôi vui khi nhận được giải thưởng này và sẽ dành tặng nó cho vợ và con mới sinh của tôi", tác giả Vũ Hữu Nhân.

Việt Nam trong tôi "Việt Nam trong tôi" - Vũ Hữu Nhân

Nhiều tác giả cho biết đồng điệu cảm xúc với thông điệp cuộc thi Vietnam Vibes lan tỏa. Là cô giáo dạy Tiếng Anh đến từ Hải Phòng, Hoàng Thị Nhài, 25 tuổi, có bức ảnh được viral nhiều nhất trên mạng xã hội. Cô cho biết ấn tượng mạnh với cảnh sắc ở suối Lê Nin trong một lần đến thăm tỉnh Cao Bằng. Cô quyết định thuê bộ trang phục màu chàm của người Tày, tạo dáng bên mỏm đá và nhờ bạn chụp lại. Ngay sau chuyến đi, cô được bạn giới thiệu về cuộc thi, nên đã gửi ảnh tham gia.

Theo Hoàng Thị Nhài, sắc xanh trên quần áo của cô gái hòa quyện ăn ý cảnh núi rừng là yếu tố khiến bức ảnh được nhiều người yêu thích. Cô nói: "Tôi nghĩ nhìn vào tấm hình này, mọi người sẽ có cảm giác muốn được đến đây trải nghiệm".

Các tác giả nhận giải ở buổi lễ sáng 1/10 tại tòa soạn báo VnExpress, Hà Nội. Ảnh: Duy Anh

Trong 10 giải được trao, một giải nhất nhận được phần thưởng gồm 10 triệu đồng tiền mặt và coupon Du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng. Ba giải nhì với 5 triệu đồng tiền mặt một giải kèm Coupon Du lịch Vietravel 10 triệu đồng mỗi giải. Hai giải ba gồm tiền mặt (2 triệu đồng một giải) kèm Coupon Du lịch Vietravel 5 triệu đồng một giải. Hai giải khuyến khích được tặng Coupon Du lịch Vietravel 5 triệu đồng một giải. Hai giải thưởng dành cho tác phẩm được yêu thích nhất, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng tiền mặt.

Danh sách nhận giải Vietnam Vibes by Vietravel: Giải Nhất: Hạng mục ảnh: Dưới cờ Tổ quốc - Lê Đức Kim Giải Nhì: Hạng mục ảnh: Khúc tráng ca hòa bình Nguyễn Thế Anh

Hạng mục video: Trực thăng bay xuyên mây kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua quảng trường Ba Đình - Lê Hà Hoàng Minh, Nguyễn Thị Ngoan

Việt Nam trong tôi - Vũ Hữu Nhân Giải Ba: Hạng mục ảnh: Duyệt binh mừng ngày thống nhất đất nước - Dương Công Sơn

Hạng mục video: Một hành trình, muôn sắc màu Nguyễn Hoàng Huynh Giải Khuyến Khích: Hạng mục ảnh: Vùng trời nào cũng là bầu trời Tổ quốc - Phạm Quốc Dũng

Hạng mục video: Những khoảnh khắc bình yên trên quê hương - Trần Văn Quân Tác phẩm được yêu thích nhất: Hạng mục ảnh: Sắc chàm bên suối nguồn lịch sử - Hoàng Thị Nhài

Hạng mục video: Niềm tự hào Việt Nam - Hà Trung Hiếu

Ý Ly