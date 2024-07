Dược Hậu Giang phát triển bền vững, chuyển mình vươn ra 'biển lớn'

DHG Pharma có nhiều bước tiến trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm và vươn mình ra thế giới sau 5 năm chuyển đổi, đồng hành cùng đối tác Nhật Bản.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng từ 2019 đến nay, đúng theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, 27 năm liền, DHG Pharma duy trì vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp dược Việt Nam. Theo báo cáo tài chính 2023, công ty này đạt doanh thu thuần 5.015 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.159 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.051 tỷ đồng, dự kiến chia tỷ lệ cổ tức cho nhà đầu tư lên đến 75%.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, bà Đặng Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chia sẻ, gần nửa thế kỷ với những câu chuyện làm nên bản sắc thương hiệu, đã đến lúc DHG Pharma đặt dấu mốc chuyển đổi mới thông qua tổ chức hợp lý và tăng trưởng bền vững. "Với thương hiệu có tuổi đời 50 năm này, đó chính là câu chuyện kiến tạo, xây dựng và lan tỏa chuỗi giá trị bền vững vì sức khỏe cộng đồng", bà Thu Hà cho hay.

Đội ngũ nhân sự DHG Pharma trong một chuyến đi teambuilding. Ảnh: DHG Pharma

Sau 5 năm chuyển đổi, đồng hành cùng đối tác Nhật Bản, DHG Pharma đã tái cấu trúc toàn diện, tập trung phát triển chiều sâu theo ba trụ cột chính: đa dạng hóa sản phẩm, nâng cấp nhà máy, chuẩn hóa con người và công nghệ.

Đa dạng hóa sản phẩm. Đến cuối năm 2023, công ty đã phát triển hơn 300 mã sản phẩm. Trong đó, hơn 120 sản phẩm sản xuất trên bốn dây chuyền viên nén, viên nén bao phim, viên nén sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt đạt tiêu chuẩn Japan-GMP và 53 sản phẩm đạt tương đương sinh học. Hiện tại, DHG Pharma tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Nâng cấp nhà máy. Hệ thống nhà máy được hiện đại hóa với dây chuyền sản xuất dược phẩm đạt chuẩn Japan-GMP và EU–GMP, đảm bảo chất lượng sản phẩm quốc tế. Tại Việt Nam, DHG Pharma là một trong những đơn vị đầu tiên được cấp chứng nhận Japan-GMP.

Chuẩn hóa con người và công nghệ. DHG Pharma chú trọng phát triển đội ngũ, chuẩn hóa cấu trúc nhân sự, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao tinh thần tinh gọn và phát huy năng lực của mỗi cá nhân. Nhờ sự chuyên nghiệp của đội ngũ gần 500 nhân viên bán hàng, sản phẩm của doanh nghiệp đã phủ kín khắp các nhà thuốc, bệnh viện trên toàn quốc với trên 30.000 khách hàng.

Song song, công ty xây dựng các ứng dụng và nền tảng số hóa để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, tạo ra môi trường làm việc kỹ thuật số linh hoạt và hiệu quả.

Ông Toshiyuki Ishii - Tổng giám đốc chia sẻ, DHG Pharma chăm sóc nhân viên thông qua việc xây dựng chế độ lương, thưởng hấp dẫn, chế độ phúc lợi đầy đủ cho cá nhân, gia đình và người thân. "Chính sách tiền lương được sử dụng như đòn bẩy, làm động lực thúc đẩy sáng tạo, kích thích người lao động tích cực làm việc, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty", ông Toshiyuki Ishii nhận định.

Ông Toshiyuki Ishii - Tổng giám đốc DHG Pharma. Ảnh: DHG Pharma

Hiện toàn công ty hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập công ty, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình tạo những giá trị mới bền vững hơn cho ngành dược.

Trên hành trình đó, DHG Pharma đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá như: Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn (11 năm liền), Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam - Báo Nhịp cầu đầu tư bình chọn (12 năm liền); Top 10 Công ty dược Việt Nam uy tín do Vietnam Report bình chọn (8 năm liền), Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn (27 năm liền)...

Đặc biệt, công ty đứng thứ 32 toàn thị trường trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - khối doanh nghiệp lớn", và xếp thứ 6 trong "Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành dược, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe".

DHG Pharma chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ảnh: DHG Pharma

Ngoài sản xuất kinh doanh, DHG Pharma còn chung tay chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng với những hoạt động góp phần thay đổi diện mạo ngành y tế tại các địa phương; hay chung tay trên hành trình chuyển đổi xanh đi cùng thông điệp "Phát triển kinh tế bền vững gắn liền bảo vệ môi trường".

Thế Đan