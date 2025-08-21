Dùng robot để đóng gói, phân loại rác

Tôi thấy lĩnh vực xử lý phân loại rác tại đô thị và nông thôn đang gặp trở ngại lớn và đầu tư hiện nay có thể chưa hiệu quả. Nếu dùng công nhân thì không đủ người, rất mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Đề nghị dùng robot và AI để đóng gói và phân loại rác. Biện pháp tổng hợp nhà chung cư cao tầng, phân loại rác được tích điểm có thưởng, được AI giám sát. Rác hữu cơ nên có nhà chế biến thành phân hữu cơ dạng lỏng, rác nhựa, giấy các loại thành gạch hay tấm lát vỉa hè để tận dụng nguyên liệu này.

Đặng Hà