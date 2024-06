Dùng điều hòa thế nào để không hại sức khỏe?

Duy trì nhiệt độ trong khoảng 26-28 độ C, độ ẩm 30-50% và vệ sinh thiết bị làm mát là những cách được chuyên gia khuyến cáo khi sử dụng điều hòa trong mùa nắng nóng.

Một tuần trở lại đây, miền Bắc nắng, mưa bất thường. Buổi sáng độ ẩm cao nhưng đến trưa trời nắng nóng, chiều hoặc tối có mưa khiến chênh lệch nhiệt độ trong ngày từ 7-8 độ C, độ ẩm liên tục biến đổi. Hoặc trời mưa liên tục hai đến ba ngày, sau đó tiếp tục oi bức và nắng. Điều này dẫn đến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng nhưng nếu không dùng đúng cách sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, dễ sinh các bệnh về hô hấp.

Để phòng tránh, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị, người có 7 năm kinh nghiệm xử trí các vấn đề sốc nhiệt, hô hấp ở người trưởng thành đưa ra ba lưu ý để người dân sử dụng điều hòa không gây hại đến sức khỏe.

Duy trì nhiệt độ ổn định: Nhiệt độ trong phòng điều hòa tối ưu là 26-28⁰ C trong điều kiện thời tiết oi bức; hoặc chênh lệch không quá 7-8 độ C so với ngoài trời trong bối cảnh nắng nóng đỉnh điểm. Môi trường nhiệt độ ổn định giúp trạng thái sinh lý thông thường của cơ thể được duy trì, ví dụ phản ứng miễn dịch, hô hấp, tuần hoàn, chuyển hóa chất dinh dưỡng.

Chuyên gia khuyến cáo với những gia đình có trẻ nhỏ cần giữ không gian sống sạch sẽ để giảm thiểu vi khuẩn xâm nhập qua đường hô hấp. Ảnh: Hồng Châu

Việc tăng, giảm nhiệt độ hoặc tắt, bật điều hòa quá nhiều lần dẫn tới thay đổi nhiệt độ phòng liên tục không có lợi cho sức khỏe. Lúc này, cơ thể không điều chỉnh kịp thời trạng thái sinh lý để thích nghi với nhiệt độ môi trường, dẫn tới nhanh mệt mỏi, sốc nhiệt, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Duy trì độ ẩm 30-50%: Độ ẩm phòng nên từ 30% đến 50% để tránh gây khô da, mắt, niêm mạc. Nhiệt độ quá thấp, dưới 20 độ C và không khí khô sẽ gây kích ứng da. Nếu cảm thấy không khí quá khô đồng thời không có ẩm kế để theo dõi, gia đình có thể sử dụng thêm máy tạo độ ẩm trong phòng hoặc bố trí thêm cây xanh hoặc bát nước đặt gần máy điều hòa.

Giữ không gian sống sạch sẽ: Bác sĩ Khiêm cho rằng không nên tạo môi trường sống cho vi khuẩn trong phòng hoặc máy điều hòa. Một trong những cách hạn chế vi khuẩn phát triển là giữ máy lạnh sạch sẽ, vệ sinh thường xuyên.

Nhiệt độ phòng điều hòa nên duy trì từ 25 độ C trở lên để tiết kiệm điện, tránh chênh lệch quá lớn với môi trường gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Tuấn Hưng

Về mặt kỹ thuật, để sử dụng điều hòa tạo cảm giác dễ chịu cho gia đình ông Trần Văn Cân, đại diện Casper Việt Nam, cho biết duy trì nhiệt độ ở mức 26-28 độ giúp điều hòa vận hành êm hơn, công suất tiêu thụ ít hơn so với mức nhiệt độ thấp.

Với điều hòa inverter, khi nhiệt độ phòng đạt mức (theo cài đặt của người dùng), máy sẽ vận hành ở mức công suất thấp. Hệ thống nén hoạt động ở tần số thấp đủ để duy trì nhiệt độ mong muốn, tốc độ gió êm hơn.

Một số loại điều hòa trang bị tính năng duy trì nhiệt độ ở mức dễ chịu nhất có thể. Chẳng hạn chế độ Baby Care trên dòng Eco Prime của Casper tự động đưa về mức 26 độ C, cửa gió sẽ mở nhỏ tránh luồng gió buốt trực tiếp. Công nghệ khí mềm SilkAir với hàng nghìn lỗ siêu nhỏ trên cửa gió làm khí mát tỏa đều khắp không gian, dễ chịu hơn cho gia đình, đặc biệt cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, tính năng iFeel hoạt động dựa trên bộ phận cảm biến nhiệt thông minh được gắn trên điều khiển, tự động cảm nhận nhiệt độ cơ thể người sử dụng, giúp điều hòa có thể điều khiển được chính xác nhiệt độ trong phòng, đảm bảo nhiệt độ trong phòng không chênh lệch với nhiệt độ cài đặt.

Ở khía cạnh giữ vệ sinh, các hãng cũng đã có nhiều giải pháp tự làm sạch. Ông Cân lấy ví dụ tính năng iClean - tự làm sạch trên điều hòa Casper. Khi chọn chức năng này, điều hòa sẽ tự động kích hoạt chế độ tự làm sạch trong vòng 20 phút với 5 bước: đóng băng, rã băng, cuốn trôi, làm nóng sấy khô, quạt tự động khô hơi ẩm giúp ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn, nấm mốc trong dàn lạnh, mang đến không gian sống trong lành hơn.

Văn Hà