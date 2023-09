Đức được khuyên bổ nhiệm Klopp sau Euro 2024

ĐứcTheo huyền thoại Lothar Matthaus, LĐBĐ Đức (DFB) có thể dùng Giám đốc Rudi Voller làm HLV tạm quyền dẫn dắt đội tuyển đến hết Euro 2024 trên sân nhà, rồi tìm cách bổ nhiệm Jurgen Klopp.

Sau khi sa thải Hansi Flick, trong lúc chờ DFB bổ nhiệm một HLV trưởng mới, tuyển Đức sẽ dùng ban huấn luyện tạm thời để chuẩn bị đá giao hữu với Pháp trên sân nhà Westfalen, Dortmund ngày 12/9. Nhóm này có ba thành viên, gồm Giám đốc DFB Rudi Voller - người từng dẫn dắt đội tới vị trí Á quân World Cup 2002, HLV đội U20 Hannes Wolf, và cựu tiền đạo, cựu tuyển thủ quốc gia 35 tuổi Sandro Wagner.

Voller trao đổi với Thomas Muller trên sân tập tuyển Đức trước trận giao hữu thua Nhật Bản 1-4 ngày 9/9. Ảnh: imago

Theo Matthaus - người giữ kỷ lục khoác áo tuyển Đức với 150 trận, nếu giúp Đức giành kết quả tốt trước Pháp, Voller có thể làm HLV tạm quyền đến hết Euro 2024 tổ chức trên sân nhà. Danh thủ 62 tuổi cho rằng Voller có quan hệ tốt với các cầu thủ và có thể tự định đoạt việc tiếp tục ngồi "ghế nóng" của tuyển Đức. Ông cũng đánh giá Wolf và Wagner là hai trợ lý phù hợp cho Voller.

"Tôi không nghĩ những người chịu trách nhiệm sẽ phản đối việc Voller tiếp tục dẫn dắt đội tuyển", tạp chí thể thao Kicker dẫn lời Matthaus trong buổi phỏng vấn tại bảo tàng bóng đá ở Dortmund ngày 11/9. "Nói chung, nếu bầu không khí phù hợp và kết quả phù hợp, thì ai làm HLV tuyển Đức hầu như không quan trọng".

Theo Matthaus, sau đó, DFB nên tìm cách bổ nhiệm Jurgen Klopp. Tháng 1/2023, Klopp từng để ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển Đức nếu chia tay Liverpool. Nhưng vấn đề của thương vụ này là việc Klopp còn hợp đồng với Liverpool đến hè 2026, và DFB phải trả khoản phí lớn để phá hợp đồng rồi bổ nhiệm HLV 56 tuổi dẫn dắt đội tuyển quê hương.

Klopp hiện còn hợp đồng với Liverpool đến 2026, và DFB sẽ phải đền bù nếu muốn mời ông về nắm tuyển Đức từ hè 2024. Ảnh: Reuters

Matthaus còn tiết lộ Matthias Sammer sẵn sàng làm HLV tạm quyền của Đức đến Euro 2024. Sammer là cựu trung vệ đoạt Quả Bóng Vàng 1996, từng dẫn dắt Dortmund vô địch Bundesliga 2002 trước khi làm Giám đốc kỹ thuật của DFB giai đoạn 2006-2011.

Nhưng bất kể quyết định nhân sự cụ thể như thế nào, Matthaus nhấn mạnh HLV mới phải tăng cường sự đoàn kết trong phòng thay đồ. Flick - người mà Matthaus có quan hệ thân thiện trong 40 năm - không làm được điều đó.

Việc phát hành bộ phim tài liệu dài bốn tập mang tên "All or nothing" vào tuần trước đã vạch trần cuộc khủng hoảng tồi tệ trong nội bộ đội tuyển khi dự World Cup 2022. Loạt phim Amazon ghi lại cảnh Antonio Rudiger và Joshua Kimmich tranh cãi gay gắt trên sân tập, Flick cảnh báo các học trò không nhận được nhiều sự ủng hộ từ CĐV quê nhà, trong khi Leon Goretzka phàn nàn về những khó khăn của việc thi đấu tại Qatar.

Loạt phim cũng cho thấy việc thiếu kỷ luật khi Julian Brandt đến muộn trong cuộc họp chiến thuật mà không bị khiển trách, bên cạnh hành động gây tranh cãi - chụp ảnh tạo dáng tay che miệng, nhằm phản đối việc thủ quân bị cấm đeo băng tay "One Love" cầu vồng thể hiện ủng hộ với sự đa dạng, không phân biệt đối xử, đặc biệt với cộng đồng LGBTQ.

Bên cạnh ba cái tên được Matthaus đề cập, truyền thông Đức liệt kê những ứng viên khác có thể kế nhiệm Flick gồm Julian Nagelsmann, Miroslav Klose, Jurgen Klinsmann hay những nhà cầm quân ngoại như Oliver Glasner, Louis van Gaal và Zinedine Zidane.

Hồng Duy