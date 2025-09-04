'Du lịch' dọc ba miền Tổ quốc qua bài dự thi Vietnam Vibes

Sau hơn một tháng, độc giả gửi về nhiều tác phẩm thể hiện sự phong phú của Việt Nam: miền núi, nông thôn, làng chài, thành phố sôi động và cả sinh hoạt cộng đồng. Mỗi hình ảnh, đoạn video đều khắc họa nét văn hóa, con người, góp phần lan tỏa tinh thần Việt Nam.

Tác phẩm "Nơi miền đá nở hoa" do tác giả Trần Thị Ngọc Huyền gửi Vietnam Vibes by Vietravel, chụp lại cảnh sắc cao nguyên đá, mảnh đất địa đầu tổ quốc (Hà Giang, nay là Tuyên Quang).

Độc giả gửi ảnh, video trước 12h ngày 5/9 tại đây.