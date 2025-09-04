'Du lịch' dọc ba miền Tổ quốc qua bài dự thi Vietnam Vibes

Sau hơn một tháng, độc giả gửi về nhiều tác phẩm thể hiện sự phong phú của Việt Nam: miền núi, nông thôn, làng chài, thành phố sôi động và cả sinh hoạt cộng đồng. Mỗi hình ảnh, đoạn video đều khắc họa nét văn hóa, con người, góp phần lan tỏa tinh thần Việt Nam.
Tác phẩm "Nơi miền đá nở hoa" do tác giả Trần Thị Ngọc Huyền gửi Vietnam Vibes by Vietravel, chụp lại cảnh sắc cao nguyên đá, mảnh đất địa đầu tổ quốc (Hà Giang, nay là Tuyên Quang).
Độc giả gửi ảnh, video trước 12h ngày 5/9 tại đây.
Tác giả Lê Đức Kim dự thi Vietnam Vibes by Vietravel với hình ảnh máy bay quân đội bay qua Cột cờ Hà Nội trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngày 2/9 vừa qua.
"Bằng góc chụp độc đáo tôi muốn người người xem có đồng cảm nhận là máy bay bay dưới cờ Tổ quốc", anh viết trên trang Bài thi.
Xuôi dọc đất nước, tác giả Mai Việt Hà gửi tới cuộc thi vẻ đẹp của mảnh đất cố đô Ninh Bình qua tác phẩm "Hòa bình trên sóng nước - mừng Quốc khánh 2/9".
Tác phẩm "Ngày thống nhất" của tác giả Nguyễn Hữu Đức ghi lại hình ảnh quốc kỳ tung bay trên cây cầu Hiền Lương.
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải (Quảng Trị) từng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc suốt hơn 20 năm. Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cầu gợi nhắc về một giai đoạn lịch sử đau thương nhưng cũng đầy kiêu hãnh của dân tộc.
Cây cầu cũng xuất hiện trong Mưa đỏ, bộ phim đang làm mưa làm gió phòng vé, như một biểu tượng của sự chia cắt và khát vọng thống nhất, khiến khán giả càng thêm xúc động khi ký ức chiến tranh được tái hiện trên màn ảnh.
Qua "Huế cùng Việt Nam tiến bước", tác giả Cao Nguyễn Xuân Đạt giới thiệu chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" tại TP Huế với thông điệp "Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới.
Tác giả Alex Cao dự thi Vietnam Vibes by Vietravel với bức ảnh "Lá chắn cho cuộc sống bình yên".
"Bờ kè che chắn cho đất liền, còn lá cờ sưởi ấm và che chở cho tâm hồn của những người con đất Việt, khẳng định rằng nơi đây mãi mãi là nhà", anh viết.
Lê Nguyễn Hồng Quân đưa người xem đến với mảnh đất thanh bình -Phú Yên (nay là Đắk Lắk) với tác phẩm "Hồn quê xứ Nẫu". Phía trước những ngôi nhà mái đỏ, mang đậm nét đẹp truyền thống, là cánh đồng rộng trải dài, nơi người nông dân cần mẫn lao động, gợi nên vẻ đẹp dung dị và mộc mạc của miền Trung.
"Làng quê như ôm lấy những người con nhỏ bé chân chất, với tất cả sự bao dung và nuôi dưỡng", tác giả chia sẻ.
Tác giả Võ Thị Hồng Trúc dự thi với tác phẩm "Ngọn Quốc kỳ trên non" cùng bài thơ Ngọn Quốc kỳ của thi sĩ Xuân Diệu. Bức ảnh được chụp tại đảo Phú Quý (Lâm Đồng).
Tác phẩm "Vietnam 80th Anniversary of Independence" của tác giả Catalin Chitu ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống tại TP HCM, khi ánh mặt trời trùng khớp với tòa nhà Bitexco, biểu tượng hiện đại của thành phố. Ánh sáng làm nổi bật lá quốc kỳ tung bay trên sân đỗ trực thăng, tạo nên hình ảnh vừa hùng tráng, vừa trữ tình.
Catalin cho biết kiến trúc của Bitexco, lấy cảm hứng từ bông sen, tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam. Bức ảnh như một lời tri ân chặng đường lịch sử và là minh chứng cho sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước kể từ ngày giành độc lập.
Bức ảnh "Nuôi dưỡng bản sắc quê hương" của tác giả Nguyễn Trung Khiêm ghi lại khoảnh khắc thanh bình bên bờ ruộng lúa tại một vùng biên An Giang, nơi có người mẹ và những đứa con biểu tượng bình dị mà thiêng liêng cho hình ảnh quê hương đất nước.
"Cùng với hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên nâng cao cánh diều giấy trắng từ lâu đã là biểu tượng cho ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt, nó còn là thông điệp về niềm tin, khát vọng và sự tiếp nối", tác giả chia sẻ.
Không chỉ nét đẹp con người, văn hóa, trang Bài thi của Vietnam Vibes by Vietravel còn có nét đẹp bình dị, trong đó có cánh đồng "Sen Đồng Tháp", tác phẩm của tác giả Nguyễn Hoài Nhân.
Dọc theo mảnh đất hình chữ S, tác giả Võ Thị Thanh Tâm mang đến hình ảnh "Cột cờ Hà Nội nơi cực nam Tổ quốc" tại Cà Mau.
Chị chia sẻ: "Đứng trước cột cờ Hà Nội nơi đây như đang đứng giữa lòng thủ đô thân yêu và ngắm nhìn toàn cảnh rừng ngập mặn nguyên sinh bao la nơi địa đầu Tổ quốc tôi cảm nhận sâu sắc 'non sông liền một dải" là đây'".
Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh, video ngắn dành cho tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế. Mỗi bức ảnh, thước phim ngắn được gửi về là một mảnh ghép làm nên bức tranh đa sắc về lòng yêu nước của người Việt, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.