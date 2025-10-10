Dự kiến xóa sổ hội đồng trường công lập từ 1/1/2026

Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 1/1/2026, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại tọa đàm góp ý dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học chiều 10/10, bà Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, cho biết việc này nhằm cụ thể hóa một số nội dung Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo.

Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường có thỏa thuận quốc tế). Người đứng đầu cơ sở giáo dục là bí thư cấp ủy.

Do đó, hội đồng đại học, hội đồng trường không còn được đề cập ở dự thảo hai luật sửa đổi, đồng nghĩa chấm dứt hoạt động khi luật được thông qua, dự kiến từ ngày 1/1/2026.

Dự thảo Luật Giáo dục và Giáo dục đại học chỉ còn quy định tổ chức hội đồng trường ở các cơ sở tư thục hoặc những trường thành lập theo thỏa thuận của Chính phủ.

Theo bà Mai Anh, một số đại biểu kiến nghị chấm dứt hoạt động hội đồng trường trước thời điểm nói trên để các đơn vị kiện toàn cơ cấu tổ chức, chuyển đổi hoạt động của hội đồng trường trước thời điểm năm mới. Tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu việc này.

Bà Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, trao đổi về điểm mới của Luật Giáo dục và Giáo dục đại học, chiều 10/10. Ảnh: Lệ Nguyễn

Ở bậc đại học, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhận định một số vấn đề đặt ra là tính pháp lý của các văn bản trước đây cũng như việc bổ nhiệm hiệu trưởng và các cấp phó do hội đồng trường quyết định. Ông yêu cầu tổ soạn thảo nghiên cứu làm rõ, hướng dẫn cụ thể.

Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học, khi chấm dứt hoạt động, các văn bản do hội đồng đại học, hội đồng trường ban hành tiếp tục được áp dụng cho đến khi có quyết định bãi bỏ, thay thế, nhưng không quá 12 tháng.

Hiệu trưởng và cấp phó đã được hội đồng trường bổ nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi cơ quan quản lý trực tiếp bổ nhiệm lại. Trường hợp các quyết định bổ nhiệm hết hạn trước ngày 2/1/2026, cơ quan quản lý trực tiếp sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm mới.

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, quyết định định hướng phát triển, cơ cấu tổ chức, phân bổ và sử dụng nguồn lực, giám sát việc thực hiện chiến lược và trách nhiệm giải trình trong trường công lập.

Theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học cách đây 6 năm, hội đồng trường được thành lập ở tất cả các cấp, từ mầm non đến đại học. Riêng với đại học, hội đồng trường công lập có ít nhất 15 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm, họp định kỳ ba tháng một lần.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy 167/171 cơ sở giáo dục đại học công lập (trừ các trường thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) đã thành lập, kiện toàn hội đồng trường.

Lệ Nguyễn