Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1/7

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, kéo theo lương hưu, trợ cấp người có công và an sinh xã hội.

Tiếp xúc cử tri Lào Cai sáng 9/3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ ngày 1/7/2026, Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8% so với mức 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay. Khi đó, lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên khoảng 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri Lào Cai, sáng 9/3. Ảnh: Thu Giang

Trước đó từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng, tăng 30%. Đây là bước triển khai cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương, sau 5 năm tạm hoãn do dịch Covid-19 và khó khăn ngân sách. Việc điều chỉnh này tác động trực tiếp tới hơn 3 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời làm căn cứ điều chỉnh nhiều chính sách an sinh xã hội.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc điều chỉnh tiền lương phải được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các nhóm bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Chính phủ cũng đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, qua đó trả lương, thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Các cơ quan chức năng đồng thời tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Phó thủ tướng, cải cách tiền lương là vấn đề được cử tri cả nước quan tâm. Chính sách này không chỉ liên quan khu vực công mà còn có tác động tới người lao động trong khu vực tư nhân. Do đó, việc cải cách tiền lương phải thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước.

Bà cho rằng nếu tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Dù mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng đáng kể, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Ở khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu vùng cũng được điều chỉnh hằng năm nhưng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của người lao động.

Vũ Tuân