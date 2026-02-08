Du khách háo hức trải nghiệm hội xuân bên biển Cần Giờ

Màn trình diễn pháo hoa bắt đầu từ 20h, là hoạt động điểm nhấn trong ngày khai mạc chuỗi "lễ hội trong lễ hội" tại Vinhomes Green Paradise.
Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Cần Giờ tổ chức một tổ hợp giải trí quy mô lớn, kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống và hoạt động thể thao hiện đại, hút 10.000 du khách trong ngày đầu mở cửa.
Pháo hoa trình diễn kết hợp trải nghiệm thị giác cùng âm nhạc, tạo ấn tượng với du khách.
Pháo hoa được bắn trên trục đường chính, có thể quan sát rõ từ trung tâm sự kiện. Dù đây là hoạt động cuối ngày, hơn 10.000 du khách vẫn nán lại để chụp ảnh, quay video, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.
Sống tại xã Cần Giờ (xã Long Hòa cũ), anh Tùng đưa vợ con đến sự kiện từ đầu giờ chiều. Anh cho biết, hàng chục năm qua, đây là lần đầu tiên sát nhà anh có khu vui chơi ngày Tết và là lần đầu tiên bắn pháo hoa sớm trước Tết, kể từ khi có khu đô thị Vinhomes Green Paradise.
Pháo hoa bên khinh khí cầu - "đặc sản" của lễ hội. Bà Thanh, một người dân xã Cần Giờ nhận xét đây là màn pháo hoa "đã mắt" nhất bà được xem trong năm nay tại địa phương.
Trước đó, không gian Vinhomes Green Paradise tấp nập dòng khách đến từ 15h, trải nghiệm nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, ngắm khinh khí cầu - dù lượn, chụp ảnh đường hoa.
Tại khu vực Lễ hội hoa xuân, du khách được chiêm ngưỡng 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam. Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Theo ban tổ chức, đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến nay. Khánh Linh (Đồng Nai) nói lần đầu được check-in tại một vườn đào lớn, mang đến ba bộ áo dài để "có đủ ảnh đăng trong ba ngày Tết".
Lễ hội khinh khí cầu mang đến 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, tạo điểm check-in độc đáo. Ở trung tâm là cây mai điều ước treo 2.026 bao lì xì, chứa lời chúc năm mới và quà tặng dành cho khách tham quan.
Nói về quy mô lễ hội, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết sự kiện là hoạt động văn hóa du lịch có ý nghĩa thiết thực, góp phần duy trì, giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Tết cổ truyền. Lễ hội đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cần Giờ - vùng đất sinh thái xanh, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển du lịch bền vững.
Với đơn vị tổ chức, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh Vinhomes, lễ hội Xuân Cần Giờ là một trong những hoạt động trọng tâm mà doanh nghiệp tâm huyết. Ông hy vọng rằng qua sự kiện này, du khách và bà con sẽ có những trải nghiệm thật sự khác biệt: mang đậm bản sắc truyền thống nhưng cũng không kém phần hiện đại trong một không gian sinh thái đặc trưng của Cần Giờ.
Hôm nay Hội xuân Cần Giờ tiếp tục đón khách từ 16h, kéo dài suốt ba tuần, đến 28/2. Lễ hội diễn ra tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise, du khách từ trung tâm TP HCM có thể đến bằng ôtô hoặc xe máy theo tuyến đường Rừng Sác, di chuyển bằng cano, tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến bến Tắc Suất.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được phát triển gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển bền vững, gồm nhiều công trình như hồ nhân tạo nước mặn tự nhiên Paradise Lagoon hơn 800 ha; tòa tháp Landmark 108 tầng; Nhà hát Sóng Xanh 7 ha với sức chứa 5.000 chỗ; VinWonders Cần Giờ 122 ha mang đến gần 200 trò chơi, núi tuyết nhân tạo cao 68 m... Nơi này kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, trở thành điểm đến du lịch - vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng mới của khu vực.
Diệp Anh
Ảnh: Quỳnh Trần