Du khách háo hức trải nghiệm hội xuân bên biển Cần Giờ

Nói về quy mô lễ hội, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết sự kiện là hoạt động văn hóa du lịch có ý nghĩa thiết thực, góp phần duy trì, giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Tết cổ truyền. Lễ hội đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cần Giờ - vùng đất sinh thái xanh, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển du lịch bền vững.

Với đơn vị tổ chức, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh Vinhomes, lễ hội Xuân Cần Giờ là một trong những hoạt động trọng tâm mà doanh nghiệp tâm huyết. Ông hy vọng rằng qua sự kiện này, du khách và bà con sẽ có những trải nghiệm thật sự khác biệt: mang đậm bản sắc truyền thống nhưng cũng không kém phần hiện đại trong một không gian sinh thái đặc trưng của Cần Giờ.