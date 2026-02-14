Du khách đổ về Cần Giờ check-in lễ hội khinh khí cầu, đón Valentine

Dịp Valentine trùng ngày cận Tết, nhiều bạn trẻ, gia đình chọn hội xuân Cần Giờ làm điểm hẹn check-in khinh khí cầu khổng lồ, vườn hoa mai đào, thay vì dạo chơi khu trung tâm thành phố.

Sáng ngày 14/2, Minh Quân và Trâm Anh (22 tuổi), có mặt tại lễ hội Green Paradise Tet Fest (Tết ở thiên đường xanh), cùng tham gia workshop làm bao lì xì. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn nguyên liệu với giấy đỏ, dây ruy băng và họa tiết cá chép. Quân viết chữ "An" bằng bút thư pháp, Trâm Anh dán hoa lụa lên bao lì xì và gọi đó là món quà Valentine "handmade" đầu tiên tặng nhau.

"Năm ngoái tụi mình chỉ ăn tối, chụp vài tấm ảnh. Năm nay muốn khác đi, vừa vui xuân, vừa có điều để nhớ", Quân nói.

Còn với Diệp Chi và Lê Trung (Đồng Nai), cả hai chọn Cần Giờ làm điểm du lịch trong ngày giáp Tết, kết hợp kỷ niệm ba năm quen nhau. Chi cho biết không gian lễ hội nhiều điểm nhấn, kết hợp yếu tố truyền thống lẫn hiện đại. Như ngay bên cạnh các khinh khí cầu là gian hàng đặc sản ba miền, khu xin chữ ông đồ.

"Lần đầu tiên mình được trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm nhìn khung cảnh biển và núi từ trên cao rất thú vị. Đây là ngày lễ đáng nhớ nhất của mình", Chi cho biết.

Ở góc khác, vợ chồng anh Trần Đức Hải (32 tuổi, phường Hiệp Bình Chánh) cùng con gái ba tuổi cùng làm bao lì xì. Bé được phát bộ hoa mai và say sưa dán từng cánh. "Nhiều năm nay quanh quẩn với công việc, bé cũng còn nhỏ, đây là lần đầu ba người cùng đi chơi trước Tết", anh Hải nói.

Anh cho biết trước đây vợ chồng thường đón Valentine theo kiểu đơn giản như một bữa tối sau giờ làm. Từ khi có con, họ muốn dịp này gắn với hoạt động gia đình. "Không khí ở đây khiến mình nhớ Tết ngày xưa, có tiếng trống lân, mai dần nở rộ. Ngày hội thiết kế rất đặc biệt, kết hợp nét dân gian và yếu tố hiện đại nên dù là gia đình đông thành viên hay người trẻ muốn dạo chơi một mình đều phù hợp", anh nói.

Đứng trước cây mai 150 tuổi, Đình Khôi (21 tuổi, xã Cần Giờ) cùng bạn gái Mỹ Quyên (20 tuổi, phường Xóm Củi, TP HCM) liên tục chụp hình, kỷ niệm năm thứ hai cùng nhau đón Valentine. Khôi cho biết lễ hội mang đến sức sống mới cho Cần Giờ suốt hai tuần nay. Bạn bè và gia đình anh đã đến tham quan, trải nghiệm các trò chơi từ tuần đầu khai mạc, nhưng đến nay anh mới hoàn thành công việc, cùng bạn gái đến dự. Ngoài không khí sôi động, điều khiến anh ấn tượng là diện mạo khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

"Là cư dân Cần Giờ, tôi nhìn thấy sự thay đổi mỗi ngày của khu đô thị. Với tốc độ thi công 'thần tốc', tôi tin rằng các siêu công trình sẽ sớm hình thành, thúc đẩy kinh tế địa phương", Khôi nói.

Mai Ly (39 tuổi, phường Tân Mỹ, TP HCM), cũng khá quen thuộc với Cần Giờ, chọn lễ hội Green Paradise Tet Fest để gia đình du xuân, kết hợp tìm hiểu dự án Vinhomes Green Paradise.

"Tôi bị hấp dẫn bởi một lễ hội sát biển, lại có những vườn đào, mai rực rỡ sắc màu, nhìn từ xa cứ ngỡ 'thiên đường' thực sự", Ly nói.

Ly cho biết 6 tháng trước có dịp ghé đến, nay quay lại vô cùng bất ngờ vì sự thay đổi của công trình. Trước đó, cô từng là cư dân ở Vinhomes Grand Park (phường Long Bình, TP HCM), đánh giá cao dự án vì đa tiện ích, lý tưởng cho gia đình an cư. Cô cũng đặt kế hoạch đầu tư vào dự án Cần Giờ vì tính khan hiếm, vị trí đẹp và kết nối thuận tiện đến TP HCM trong tương lai khi các hạ tầng hoàn thiện.

Trước đó, sự kiện khai mạc vào ngày 7/2, đón hơn 10.000 người. Chuỗi "lễ hội trong lễ hội" sẽ kéo dài đến hết 28/2 tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, đi qua 4 chủ đề: Tết miền Nam, miền Trung, miền Bắc và Du xuân - Vui hội tháng Giêng.

Ngay từ khi mở cửa, chương trình thu hút du khách từ nhiều tỉnh thành qua những hoạt động mới lạ như: bay khinh khí cầu, ngắm dù lượn, đường hoa với 600 gốc đào và mai, gian hàng đặc sản ba miền.

Trong thời gian lễ hội diễn ra, 4 workshop lần lượt được tổ chức, mang đậm bản sắc từng vùng miền. Mỗi buổi workshop kéo dài trong thời gian 9-18h. Du khách có thể làm bao lì xì, vẽ chậu cây, kết vòng treo cửa. Mỗi sản phẩm hoàn thành được đóng dấu "Stamp Rally" - một phần trong hành trình sưu tập mộc để đổi quà.

Bên cạnh khu trải nghiệm, hơn 40 gian hàng ẩm thực ba miền bày bánh tét Trà Cuôn, nem nướng Nha Trang, bánh ít lá gai, chè đậu xanh, cùng khu đồ lưu niệm, quà Tết. Lễ hội kéo dài từ sáng đến tối, nhiều cặp đôi chọn ở lại đến tối để xem khu phố lên đèn, chụp ảnh dưới giàn mai vàng.

Theo đại diện ban tổ chức, ngày hội được thiết kế để người trẻ và các gia đình trẻ có thêm lựa chọn trong dịp Tết - Valentine. Du khách đến Vinhomes Green Paradise dự hội xuân có thể kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá các điểm tham quan nổi bật tại Cần Giờ như Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, ghé đảo Thiềng Liềng, chèo SUP, câu cá sấu...

Đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được thiết kế như trung tâm nghỉ dưỡng, lễ hội và giải trí sôi động trong khu vực, kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm. Trong đó có VinWonders Cần Giờ 122 ha - một trong những công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới. Kề bên là quảng trường lễ hội biển, tổ hợp vui chơi Cosmo Bay, Paradise Lagoon hơn 800 ha mang đến trải nghiệm biển giữa lòng đô thị, kết nối với Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi bên bờ đại dương. Hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng; bệnh viện Vinmec Cần Giờ; đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon cùng cảng tàu quốc tế Landmark Harbour.

Thái Anh

Ảnh: Quỳnh Trần