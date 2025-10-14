Dự án trạm quan trắc biển và hải dương học chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Gia LaiTrạm quan trắc hải dương học đạt chuẩn quốc tế sẽ được xây dựng ở Quy Nhơn, đi cùng các dự án trạm quan trắc biển - khí hậu và đất liền, thu nhận tín hiệu vệ tinh.

Thông tin nêu tại chương trình Trường học Việt Nam về Quan sát Trái Đất lần thứ 5 - VSEO-5 với chủ đề "Giám sát màu đại dương bằng dữ liệu viễn thám", diễn ra ngày 13/10. Chương trình tổ chức bởi Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Vũ trụ Pháp (CNES), Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) và trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

GS Cédric Jamet, Phòng thí nghiệm Hải dương học và Khoa học Trái đất, trường Đại học Littoral Côte d’Opale (Pháp) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ICISE

Sự kiện quy tụ hơn 50 giáo sư, nhà khoa học và nghiên cứu trẻ đến từ Việt Nam, Pháp và Philippines, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khí hậu, môi trường và công nghệ vũ trụ.

VSEO-5 là mô hình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết, hướng dẫn thực hành và thảo luận chuyên đề. Chủ đề năm nay tập trung vào việc ứng dụng công nghệ vệ tinh trong đo đạc bức xạ màu nước biển, đánh giá chất lượng môi trường biển và theo dõi biến động hệ sinh thái ven bờ. Qua đó, chương trình góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy và quản lý tài nguyên biển tại Việt Nam.

Ban tổ chức đồng thời triển khai hội thảo về việc thành lập các Trạm quan trắc biển, khí hậu và đất liền; thảo luận và hoàn thiện đề án xây dựng Trạm quan trắc môi trường biển và hải dương học đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đặt tại vùng biển Quy Nhơn; Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS để tiếp nhận, xử lý và khai thác dữ liệu từ vệ tinh này, phục vụ quan sát, đo lường, quản lý rừng, phát thải carbon và tài nguyên.

Dự án vệ tinh BIOMASS, do GS Lê Toàn Thủy, nhà khoa học gốc Việt, hiện công tác tại Trung tâm nghiên cứu Sinh quyển từ Không gian (CESBIO, Pháp) chủ trì, nhằm phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách phát triển bền vững.

Các nhà khoa học, giảng viên, học viên tham gia chương trình. Ảnh: ICISE

Ông Trương Quang Phong, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, khẳng định tỉnh sẽ phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước để dự án sớm được triển khai hiệu.

Đại diện phía Pháp, ông Denis Fourmeau, Tùy viên Hợp tác Khoa học và Giáo dục đại học (Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam), cho rằng việc thành lập các trạm quan trắc và tổ chức các trường học như VSEO là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực khoa học Trái Đất, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ tri thức.

Vương Quốc