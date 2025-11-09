Dư âm đêm concert đầu tiên của G-DRAGON tại Việt Nam

Ngày 8/11, đêm diễn đầu tiên của G-DRAGON tại Ocean City bùng nổ với hàng chục nghìn fan cùng đồng thanh hát, hô tên thần tượng và hoài niệm về giấc mơ tuổi trẻ.

Từ sáng ngày 8/11, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 trở thành "biển người" của những ai đã gắn bó với G-DRAGON suốt hơn một thập kỷ. Nhiều người bật khóc khi thần tượng xuất hiện, không chỉ vì phấn khích, các bạn như vừa đi qua một phần ký ức thanh xuân.

Minh Anh (sinh năm 1990, Hà Nội) bắt đầu yêu thích G-DRAGON từ năm 2007, khi nhóm Big Bang ra mắt bản hit Lies. Khi ấy, cô vẫn đang đi học, lần đầu biết đến khái niệm "idol Hàn Quốc". "Thời đó mạng còn chậm, mỗi lần xem MV phải chờ nửa tiếng, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chỉ để nhìn thấy G-DRAGON xuất hiện vài giây trong đoạn rap", Minh Anh kể lại.

Minh Anh mua vé VIP B để được xem tổng duyệt (sound-check) và nhìn thần tượng với khoảng cách gần. Ảnh: Tùng Đinh

Suốt gần hai thập kỷ, cô chưa từng gặp thần tượng ngoài đời. Mỗi giai đoạn cuộc sống, đi học, đi làm, lập gia đình, đều gắn với những bài hát của anh. Mỗi khi mệt mỏi, tôi sẽ bật Untitled, 2014 để nhớ rằng ai cũng có lúc yếu đuối, nhưng rồi sẽ đứng dậy được.

Trong concert hôm qua, khi bài hát này cất lên Minh Anh đã khóc khi nghĩ về "hành trình song hành từ xa" của mình với thần tượng. Cô đọc tin, nghe nhạc, mua đĩa, xem lại những đoạn phỏng vấn cũ. "Có những năm G-DRAGON ít hoạt động, tôi vẫn không rời fandom, vì hiểu rằng ai cũng có giai đoạn trầm lắng. Quan trọng là tình cảm mình dành cho anh ấy chưa bao giờ mất đi", Minh Anh nói thêm.

Khi nghe tin concert của thần tượng được tổ chức, Minh Anh sốc đến run tay, nhắn tin cho các bạn cùng chung sở thích để lên kế hoạch nhất định phải săn vé VIP. Trong suốt tuần trước concert, cô tự tay làm đồ trang trí, trang phục theo chủ đề của G-DRAGON. "Nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng với tôi, đó là cách chuẩn bị cho một ngày thiêng liêng", cô chia sẻ.

Người hâm mộ xếp hàng để check-in vào sự kiện. Ảnh: Tùng Đinh

Với Minh Anh, G-DRAGON là người khiến cô học cách kiên định. Khi anh gặp khó khăn, cô cũng thấy mình mạnh mẽ hơn để đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Khi còn đi học, cô tiết kiệm tiền ăn sáng để in poster, chia sẻ với bạn bè cùng lớp; khi đi làm, cô vẫn nghe Crooked mỗi sáng. Điều khiến Minh Anh cảm động nhất trong concert là khoảnh khắc G-DRAGON cảm ơn khán giả Việt Nam.

"18 năm qua, tôi từng nghĩ Việt Nam chỉ là một dấu chấm nhỏ trong bản đồ concert thế giới. Nhưng tối hôm đó, tôi thấy anh thật sự nhìn thấy chúng tôi. Tôi thấy mình như đã khép lại một chương thanh xuân. 18 năm qua, tôi đã chờ đến ngày đứng cùng không gian với người truyền cảm hứng cho tôi", người hâm mộ lâu năm của G-DRAGON xúc động nói.

Khác với Minh Anh, Thu Hà (1993, Lào Cai) không mua được vé gần sân khấu nhưng vẫn cảm thấy đêm 8/11 là "một trong những ngày hạnh phúc nhất đời" khi được thấy G-DRAGON bằng mắt thật, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Hà kể cô yêu mến G-DRAGON từ năm 2008, khi còn là học sinh cấp ba. Suốt nhiều năm, cô dõi theo thần tượng qua từng bản nhạc, từng lần comeback của Big Bang. "Mười mấy năm qua anh có lúc vắng bóng, có lúc vướng ồn ào, nhưng với tôi, âm nhạc của anh ấy chưa bao giờ cũ", Hà nói.

Không săn được vé hạng cao, Hà mua khu vực CAT 1B ở khá xa sân khấu. "Ban đầu hơi buồn, nhưng khi ánh đèn mở lên, mọi khoảng cách đều biến mất. Cả khán đài đồng loạt hô 'Anh Long!' khiến tôi cười đến chảy nước mắt. Chắc anh ấy cũng không hiểu nhưng cũng rất cố gắng tương tác với fan Việt", cô kể.

Người hâm mộ lên đồ phong cách độc đáo để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm gặp G-DRAGON tại Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh

Khoảnh khắc khiến Hà nhớ nhất là khi G-DRAGON cùng đội vũ công đi xe quanh sân, tiến gần khu vực khán giả phía xa. "Tôi nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ cách vài mét thôi. Tim tôi đập loạn xạ, vừa hét vừa bật khóc. Mười mấy năm chờ đợi cuối cùng cũng có kết thúc thật đẹp", Hà kể lại.

Khi G-DRAGON nhắc đến concert kỷ niệm 20 năm Big Bang, Hà và hàng chục nghìn fan vỡ oà, liên tục hô vang Big Bang. "Tôi sẽ lại săn vé, cho dù săn được VVIP hay phải ở nơi xa nhất", Hà chia sẻ. "Chỉ cần được hát Bang Bang Bang trêu anh thêm một lần nữa, tôi thấy thanh xuân mình vẫn chưa kết thúc".

Thu Hà sẽ tham gia cả đêm diễn thứ hai. Cô cho biết bản thân không kỳ vọng gì, chỉ cố gắng trọn vẹn mọi khoảnh khẳng trong hai ngày diễn ra concert, đặc biệt là mong "ông trời độ" G-DRAGON và fan như ngày 8/11, thời tiết đẹp, chỉ khi sự kiện kết thúc mới mưa. Dù ban tổ chức có phát áo mưa cho khán giả, nhưng Thu Hà vẫn mong được xem thần tượng diễn trong tiết trời đẹp.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8Wonder là đơn vị tổ chức, diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút. Các hạng vé này có nhiều quyền lợi độc quyền như xem tổng duyệt (soundcheck) và tạm biệt nghệ sĩ sau khi concert kết thúc (send-off).

Đêm thứ hai sẽ bắt đầu lúc 20h ngày 9/11. Tổng hai ngày diễn, concert dự kiến thu hút hàng trăm nghìn khán giả trên khắp cả nước và quốc tế, góp phần biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.

Nhật Lệ