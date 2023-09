Dragon Capital: VN-Index đã qua vùng đáy để vào pha hồi phục

VN-Index hội tụ 4/5 yếu tố gồm lãi giảm, tỷ giá, thanh khoản, biện pháp hỗ trợ nhưng đang "chờ" sự cải thiện biên lợi nhuận doanh nghiệp để tăng trưởng, theo chuyên gia Dragon Capital.

Quan điểm trên được đưa ra tại tọa đàm "Chủ động đón vận hội mới", phát sóng trên VnExpress chiều 14/9. Trong tọa đàm, TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc khối Chứng khoán Dragon Capital cùng Nguyễn Tú Anh, Giám đốc trung tâm phân tích và dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương phân tích các yếu tố định hình thị trường, cũng như dự báo các biến số, xu hướng vận động của thị trường chứng khoán cuối năm 2023.

Ba yếu tố vĩ mô định hình thị trường

Phần đầu tọa đàm, TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc khối Chứng khoán Dragon Capital nhấn mạnh ba yếu tố vĩ mô gồm chính sách tiền tệ, tỷ giá và tăng trưởng giúp định hình thị trường cuối năm.

"Trong đó, chính sách tiền tệ là xương sống của tất cả các kênh đầu tư trong nền kinh tế", ông nói.

Để phân tích "xương sống" này, ông Tuấn dẫn chứng xu hướng giảm lãi với lãi suất tiết kiệm đã giảm 3-4% so với hồi cuối năm 2022. Ngoài ra, cung tiền của nền kinh tế cũng có chỉ báo tích cực khi đã tạo đáy ở cuối 2022 và đang có xu hướng đi lên. Chuyên gia Dragon Capital nhận định, chính sách tiền tệ đang rất ủng hộ nền kinh tế, trong đó cấu phần quan trọng nhất là việc hạ lãi suất.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, ông Tuấn cũng dự báo tỷ giá từ nay đến cuối năm có thể dao động với biên độ 2%. Trước đó, hồi tháng 4, triển vọng tỷ giá lạc quan nhờ tiêu chí tâm lý, dòng tiền ổn định. Đến tháng 6, các dự báo có phần thận trọng hơn do sự chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ trong bối cảnh đồng tiền tại một số nước trong khu vực mất giá.

Nhận định về các chìa khóa tăng trưởng, ông Tuấn chỉ ra các xu hướng phục hồi chính là bất động sản dần tan băng, sản xuất thoát đáy và tiêu dùng đang trên đà phục hồi.

Bên cạnh ba yếu tố trên, chuyên gia Nguyễn Tú Anh cũng đưa ra góc nhìn về các chính sách tài khóa – với vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Trong đó, giải ngân đầu tư công sẽ tạo "cú hích" cho nền kinh tế, với việc tăng giải ngân khoảng 15-20%. Các sản phẩm của đầu tư công như đường cao tốc,... cũng quay trở lại phục vụ nền kinh tế, giúp giảm chi phí logistics, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

"Yếu tố quyết định tới thị trường Việt Nam là kỳ vọng. Kỳ vọng dẫn dắt đầu tư và tiêu dùng", TS Tú Anh phân tích. Ông nhấn mạnh, sự kỳ vọng càng được nâng cao khi Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ. Những tác động tích cực từ thị trường bên ngoài sẽ thúc đẩy chứng khoán trong nước hồi phục.

Song ở chiều ngược lại, yếu tố tỷ giá giữa tiền đồng và các ngoại tệ khác cũng đem đến rủi ro khi một số quốc gia đang thực hiện chính sách diều hâu để điều tiết nền kinh tế. Đồng thời, nếu các rủi ro trên thị trường bất động sản không giải quyết tốt, rất dễ gây ra các tác động tiêu cực và hiệu ứng lan truyền sang các lĩnh vực khác, theo chuyên gia Tú Anh.

Phương pháp đầu tư phù hợp để tối ưu lợi nhuận

Sau khi phân tích các thuận biến và nghịch biến từ thị trường chứng khoán, trong 40 phút còn lại của tọa đàm, hai chuyên gia đưa dự báo về VN-Index và chia sẻ cách tiếp cận đầu tư phù hợp để tối ưu hóa lợi nhận cho nhà đầu tư.

Về chu kỳ lớn của thị trường, chuyên gia Dragon Capital đưa ra mô hình dựa trên tăng trưởng và lạm phát, lãi suất để đánh giá. Ở thời điểm hiện tại, lãi còn dư địa đi xuống trong 3-6 tháng và nền kinh tế đang dần phục hồi, chứng khoán có chuyển biến tốt. Đồng quan điểm, ông Tú Anh cho rằng, khi lãi giảm, kỳ vọng tăng, dòng tiền có thể đổ vào chứng khoán.

Ông Lê Anh Tuấn thống kê, tăng trưởng lợi nhuận thị trường trong nửa sau năm 2023 có thể đạt mức 34% do mức tăng trưởng thấp của năm ngoái kép tổng tăng trưởng lợi nhuận cả năm về ngưỡng 3-4%.

"Lợi nhuận ròng trong 2024 trên toàn thị trường có thể được phục hồi mạnh mẽ", ông Tuấn nói.

Lý giải điều này, ông phân tích sự vận động của thị trường chứng khoán dựa trên các yếu tố như như lãi suất, tỷ giá, thanh khoản, tình trạng vỡ nợ và kỳ vọng lợi nhuận. Nhìn chung, lãi đang giảm, tỷ giá ổn định, thanh khoản được nới lỏng và các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Theo chuyên gia, yếu tố duy nhất kéo thị trường tăng trưởng mạnh hơn là kỳ vọng biên lợi nhuận, doanh thu phục hồi.

Dù vậy, ông Tuấn cho rằng rất khó để dự báo một con số chính xác cho VN-Index, bởi trong chỉ số có những doanh nghiệp xứng đáng được tăng giá gấp đôi, có những doanh nghiệp cần chia hai giá.

Do đó, nhà đầu tư không nên chờ thời điểm an toàn để xuống tiền bởi khi tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, chắc chắc không có định giá rẻ. Xét về định giá, thị trường cũng phản ánh tương đối thu thập tương lai khi P/E 12 tháng liên tiếp đang chạm mức trung bình 10 năm. Tuy nhiên, P/B 12 tháng liên tiếp vẫn thấp hơn 18% so với trung bình 10 năm.

Nhà đầu tư cần xác định khẩu vị rủi ro để lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp. Nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm luôn cần xác định khẩu vị rủi ro để chuẩn bị tâm lý khi thị trường đảo chiều giảm. Còn những nhà đầu tư kiên định với chiến lược bền vững có thể tham khảo phương pháp đầu tư định kỳ, đều đặn.

"Với phương pháp này, nhà đầu tư có thể tăng tiền mua vào gấp đôi khi thị trường điều chỉnh và giảm tiền xuống một nửa khi thị trường tăng nóng. Nếu có thể duy trì ba năm, tôi tin chắc lợi nhuận thu về sẽ vượt trội hơn nhiều so với gửi tiết kiệm", ông Lê Anh Tuấn nhận xét.

Ngoài việc tự giao dịch, nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn phương thức giao dịch thông qua chứng chỉ quỹ. Với chứng chỉ quỹ, tiền của nhà đầu tư được ủy thác cho các chuyên gia ở công ty quản lý quỹ. Theo ông Tú Anh, yếu tố chuyên gia đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi thị trưởng đã "trưởng thành" không giống hồi 2008. Việc quản lý tài sản bởi chuyên gia giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.

Hiện tại, với các quỹ cổ phiếu trên thị trường, nhà đầu tư có thể lựa chọn DCDS, quỹ cổ phiếu của Dragon Capital với lợi nhuận đầu tư tính đến 14/9 so với hồi đầu năm tăng 32,96%. Hiện, DCDS chủ yếu phân bổ vốn vào các mã cổ phiếu trong nhóm VN30, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng, bất động sản khu dân cư, công nghệ, bán lẻ....

Cuối chương trình, hai chuyên gia lần lượt giải mã các câu hỏi về phân bổ ngân sách đầu tư của khách hàng, các loại hình, cách thức đầu tư an toàn. Các câu hỏi hay nhất từ độc giả đã được các chuyên gia lựa chọn để trao 5 phần quà từ Dragon Capital.

