Dragon Capital phân tích ba yếu tố nâng đỡ thị trường năm nay

Chuyên gia Dragon Capital cho rằng thị trường 2026 được nâng đỡ bởi ba yếu tố then chốt: làn sóng IPO, lộ trình nâng hạng và niềm tin vào nền kinh tế vĩ mô ổn định.

Thông tin nêu tại Investor Day 2026 ngày 26/1, phát sóng trên VnExpress. Mở đầu chương trình, ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital, đưa ra dự báo tích cực cho nền kinh tế Việt Nam 3-5 năm tới. Theo ông, nền kinh tế đang bước vào "kỷ nguyên vươn mình", với quy mô thị trường chứng khoán dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2030.

"Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển tương đồng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đây là thời điểm quan trọng để nhà đầu tư gia tăng đầu tư cho tầm nhìn dài hạn", ông nói.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital. Ảnh: Thanh Tùng

Theo ông Tuấn, có ba yếu tố sẽ nâng đỡ thị trường 2026: Thứ nhất, lộ trình nâng hạng thị trường, giúp Việt Nam tiếp cận dòng vốn quốc tế quy mô lớn hơn. Thứ hai, niềm tin nhà đầu tư trong nước tăng mạnh nhờ môi trường vĩ mô ổn định. Thứ ba, lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến tăng 19% cùng làn sóng IPO mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2027.

Chuyên gia Dragon Capital dự báo, tổng quy mô IPO giai đoạn này đạt khoảng 50 tỷ USD, riêng 12 tháng tới sẽ có khoảng 3 tỷ USD thương vụ. Cơ cấu phân bổ theo ngành: tiêu dùng 12,8 tỷ USD, dịch vụ tài chính 5 tỷ USD, giải trí 1,9 tỷ USD, y tế 1,3 tỷ USD, hạ tầng 13,8 tỷ USD, công nghệ và IT 0,8 tỷ USD, cùng 4,7 tỷ USD giá trị niêm yết chuyển sàn từ UPCoM lên HoSE.

Song song đó, các yếu tố thể chế cũng đang được hoàn thiện. Nghị quyết 68 (2025) mở rộng cơ chế sandbox, khuyến khích đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp. Nền tảng số VNeID giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí hành chính, đồng thời tăng minh bạch.

Từ những phân tích đó, chuyên gia cho rằng trong 5 năm tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ vận hành dựa trên "ba tuabin chủ lực": kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong đó, cơ chế mới của nền kinh tế nhà nước sẽ giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn; khu vực FDI được chọn lọc hơn, tập trung chuyển giao công nghệ; còn khu vực tư nhân sẽ vận hành đúng quy trình thị trường.

Quay ngược về bức tranh vĩ mô, chuyên gia Dragon Capital đưa ra các chỉ số, kinh tế Việt Nam năm 2025 duy trì đà phục hồi mạnh với GDP tăng 8,02%, cao hơn mức 7,09% của năm trước. Tăng trưởng theo quý cho thấy xu hướng cải thiện rõ rệt, từ 6% trong quý I/2024 lên 7,6% vào quý IV cùng năm, và tiếp tục đạt 7-8,5% trong các quý 2025.

Động lực chính của tăng trưởng đến từ tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư. Doanh thu bán lẻ và dịch vụ tăng 9,2%, du lịch tăng 20,2%, trong khi sản xuất công nghiệp (IIP) ghi nhận mức tăng 9,2% - cao nhất từ năm 2019. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930 tỷ USD, tăng 18,2%, với thặng dư thương mại khoảng 20 tỷ USD. Dòng vốn FDI giải ngân đạt 27,6 tỷ USD, tăng 9%.

Các chỉ báo theo thời gian thực cũng phản ánh sức bật của nền kinh tế. Sản lượng hàng hóa qua cảng Cái Mép - Thị Vải tăng 17% trong nửa đầu năm. Du lịch quốc tế đạt 21,2 triệu lượt khách, nội địa 135,5 triệu chuyến. Ngoài ra, chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, giúp kiểm soát lạm phát trung bình ở mức 3,3%, thấp hơn trần 4,5%. Lãi suất huy động và cho vay 12 tháng ổn định, chỉ tăng nhẹ từ quý IV.

Cơ hội trong bối cảnh lãi suất cao

Sau phần trình bày về kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính, nhiều nhà đầu tư gửi câu hỏi xoay quanh chiến lược phân bổ tài sản trong giai đoạn mới.

Ông Diệp Quốc Khang, Giám đốc nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Trái phiếu cho rằng, năm 2026 mở ra cơ hội tốt cho nhà đầu tư kiên nhẫn, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất tăng và tín dụng bị siết chặt. "Đầu tư trái phiếu không chỉ là mua rồi giữ. Khi lãi suất tăng, chúng tôi rút ngắn kỳ hạn danh mục; khi lãi suất đạt đỉnh, đó lại là cơ hội để chuyển danh mục sang trái phiếu dài hạn hơn. Trong rủi ro luôn có cơ hội, điều quan trọng là phải sát sao và linh hoạt", ông nói.

Theo ông Khang, khi mặt bằng lãi suất duy trì ở vùng cao, trái phiếu doanh nghiệp sẽ là kênh hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định và dòng tiền đều.

Từ trái qua ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, ông Lê Anh Tuấn, ông Diệp Quốc Khang và ông Nguyễn Sang Lộc tại Investor Day 2026. Ảnh: Thanh Tùng

Chiến lược đầu tư của Dragon Capital được các chuyên gia mô tả là "kiên định trong tầm nhìn, linh hoạt trong quản trị". Quỹ đặt mục tiêu bảo vệ danh mục trước biến động ngắn hạn, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất dài hạn. "Chúng tôi không có định kiến với bất kỳ nhóm ngành nào. Mọi quyết định đầu tư đều dựa trên dữ liệu và phân tích, không theo cảm tính", đại diện Dragon Capital chia sẻ.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư cá nhân, Dragon Capital khuyến nghị nên tích lũy sớm và đều đặn để tận dụng sức mạnh của lãi kép. Ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán, minh họa: với mức lợi suất trung bình 15%/năm, nhà đầu tư gửi vào DCDS 1 tỷ đồng với 1 lần đầu tư. Khoản này có thể nhân đôi sau 5 năm, nhân bốn sau 10 năm, gấp 16 lần sau 20 năm và gấp 32 lần sau 30 năm.

"Đây là bài toán thực tế cho những người có kế hoạch tài chính dài hạn như mua nhà, tích lũy hưu trí hay lo học phí cho con. Càng bắt đầu sớm, lãi kép càng phát huy sức mạnh", ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn cho biết.

Các chuyên gia cũng cho rằng, trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân thiếu thời gian theo dõi thị trường, quỹ mở là lựa chọn hợp lý. "Theo thống kê, thực tế hơn 90% tài khoản cá nhân có tỷ suất sinh lời dưới 10%. Trong khi đó, quỹ DCDS năm qua đạt hiệu suất 32,9%. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị kỳ vọng lợi nhuận 25-30% mỗi năm, mà nên hướng tới mức trung bình hơn 15%", ông Tuấn nói thêm.

Lợi nhuận quỹ DCDS. Ảnh: Dragon Capital

Ngoài ra, Dragon Capital đánh giá các sản phẩm tài sản số sẽ trở thành xu hướng mới, nhưng cần hành lang pháp lý và cơ chế quản trị rủi ro rõ ràng. Việc DCVFM niêm yết được xem là bước tiến giúp tăng tính minh bạch, tiêu chuẩn hóa hoạt động quản lý quỹ và thu hút dòng vốn trong, ngoài nước.

Kết lại, đại diện Dragon Capital nhấn mạnh, điều quan trọng nhất không phải là dự đoán đúng thị trường, mà là duy trì kỷ luật và nhất quán với kế hoạch tài chính. Nhà đầu tư nên bắt đầu càng sớm càng tốt bởi khoảng cách 10 năm nếu tính mức lãi kép sẽ ra con số chênh lệch rất lớn.

Thái Anh