Đồng Nai sẽ phát triển hơn 700.000 căn nhà đến năm 2030

Đến 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu có hơn 700.000 căn nhà, trong đó tăng mạnh nhà ở xã hội và căn hộ cho lực lượng vũ trang theo định hướng phát triển mới.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021‑2030, hướng tới các khu vực trọng điểm như Long Thành, khu công nghệ cao và hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai.

Quyết định mới nâng chỉ tiêu ở hầu hết loại hình, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà cho lực lượng vũ trang. Điều này nhằm mở rộng nguồn cung của tỉnh, đồng thời khuyến khích người dân tự xây nhà với mức tăng vừa phải.

Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành hơn 700.000 căn nhà. Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 480.000 căn; ít nhất 67.000 căn nhà ở xã hội; khoảng 3.100 nhà cho lực lượng vũ trang và gần 300 nhà công vụ. Ngoài ra, tỉnh dự kiến người dân sẽ tự xây dựng, cải tạo khoảng 150.000 căn, tương đương 18 triệu m2 sàn.

So với chỉ tiêu tỉnh "chốt" trước đây, chỉ tiêu phát triển nhà thương mại và nhà ở xã hội tăng lần lượt gần 27 và 36 lần. Còn số lượng nhà do người dân tự xây tăng hơn gấp đôi.

Dự án bất động sản bên sông Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Đồng Nai cũng tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu. Song song đó, tỉnh chú trọng cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, gắn với chỉnh trang đô thị.

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Địa phương từng trải qua nhiều giai đoạn thị trường bất động sản phát triển nóng, với nguồn cung chủ yếu là đất nền, biệt thự và nhà phố.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7/2025, tỉnh Đồng Nai mới có hơn 4,4 triệu dân, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP HCM; diện tích 12.730 km2, xếp thứ 9. Với quy mô này, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics trọng điểm của khu vực.

Hôm 25/3, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Chính phủ, địa phương và các bộ ngành sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tháng 4. HĐND của tỉnh cũng đã duyệt đề án chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, với diện tích và dân số giữ nguyên như hiện tại.

