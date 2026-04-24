Đồng Nai lên thành phố từ 30/4

Thành phố Đồng Nai được thành lập từ 30/4 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện nay, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Sáng 24/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai với 478/487 đại biểu tham gia tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/4. Thành phố Đồng Nai giáp TP HCM, tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh và Campuchia.

Quốc hội giao Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy; ổn định đời sống người dân; bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên theo đơn vị hành chính mới. Văn bản, giấy tờ đã ban hành trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, thay thế theo quy định.

Ngoài các chế độ, chính sách áp dụng đối với thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai tiếp tục được hưởng các cơ chế đặc thù hiện hành đến hết thời gian áp dụng hoặc đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền.

Một góc tỉnh Đồng Nai, tháng 4/2026. Ảnh: Phước Tuấn

Theo giải trình của Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đáp ứng đủ 5 điều kiện để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Chính phủ sẽ phối hợp với địa phương xác định lộ trình, nhiệm vụ nhằm đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Địa phương được định hướng là "hình mẫu tiên phong của Việt Nam về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao và bền vững", với trọng tâm sản xuất chế tạo xanh, tiên tiến, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và giữ vai trò cửa ngõ logistics mang tầm quốc tế.

Đồng Nai sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đồng thời là đô thị chia sẻ, tương hỗ với TP HCM. Địa phương được ưu tiên đầu tư hạ tầng, mở rộng các trục giao thông chiến lược, vành đai, liên vùng, đặc biệt là tuyến kết nối Long Thành với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Các dự án cao tốc, cảng, logistics và kết nối sân bay Long Thành được đẩy nhanh tiến độ.

Sông Đồng Nai được xác định là trục cảnh quan, sinh thái và kinh tế quan trọng, giữ vai trò trung tâm trong tổ chức không gian đô thị, kết nối Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.

Đồng Nai đã xây dựng phương án hoàn thành tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó năm 2026 hoàn thành 8.000 căn.

Chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý từ đầu tháng 4.

Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7/2025, địa phương có hơn 4,4 triệu dân, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP HCM; diện tích 12.730 km2, xếp thứ 9.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao; quy mô đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Thảo luận tổ tại Quốc hội ngày 20/4, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định "nếu chậm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển", đồng thời cho biết địa phương đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2026 đạt 150.000 tỷ đồng.

Từ 30/4, cả nước có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai.

Vũ Tuân