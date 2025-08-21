Dòng cư dân quốc tế đang tìm về đô thị vịnh

Xu hướng định cư ven biển đang mở rộng tại nhiều quốc gia châu Á, Nha Trang được ghi nhận là một trong những điểm đến có sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế.

Nhiều chuyên gia nhận định, khi thế giới ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng sống và sự cân bằng giữa công việc - nghỉ dưỡng, những đô thị ven biển bắt đầu nhận được nhiều quan tâm không chỉ với vai trò là điểm đến du lịch, mà còn là nơi để an cư lâu dài. Từ chỗ là các vùng nghỉ mát theo mùa, nhiều thành phố biển đang từng bước phát triển hạ tầng, dịch vụ và tiện ích để đáp ứng nhu cầu sống thường trú, kể cả với cộng đồng nước ngoài. Xu hướng này đang mở ra những thay đổi đáng chú ý tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Nhu cầu di cư quốc tế dịch chuyển về các đô thị ven biển châu Á

Trong hơn một thập niên qua, những thành phố biển như Lisbon (Bồ Đào Nha), Nice (Pháp), Miami (Mỹ) hay Gold Coast (Australia) luôn nằm trong danh sách ưu tiên của cộng đồng cư dân quốc tế. Họ không chỉ tìm kiếm kỳ nghỉ mà còn là nơi sinh sống dài hạn. Theo báo cáo The Wealth Report 2024 của Knight Frank, nhu cầu sở hữu bất động sản hướng thủy tăng 45% trong 3 năm qua, đặc biệt ở nhóm nhà đầu tư giàu có từ châu Âu và châu Á.

Không chỉ dừng lại ở phương Tây, xu hướng định cư ven biển hiện lan mạnh tại Đông Nam Á. Tại Indonesia, Philippines, Thái Lan - các thành phố như Bali, Cebu, Phuket... đang hình thành cộng đồng cư dân quốc tế sinh sống ổn định, làm việc từ xa và khởi nghiệp tại chỗ. Điều kiện khí hậu, hạ tầng số, và chi phí sinh hoạt phù hợp là những yếu tố thúc đẩy.

Cùng xu hướng đó, Việt Nam, với đường bờ biển dài hơn 3.200 km bắt đầu thu hút làn sóng cư dân nước ngoài tìm đến sinh sống. Từ Đà Nẵng, Hội An đến Vũng Tàu, Nha Trang... những đô thị biển có chất lượng sống tốt đang dần định hình vị thế mới, không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi sinh sống lâu dài.

Theo khảo sát do VnExpress thực hiện, 63% người nước ngoài được hỏi cho biết có ý định chuyển đến Nha Trang sinh sống trong tương lai. Khi được hỏi lý do, phần lớn ý kiến cho rằng cảnh quan biển - núi liền kề, khí hậu ôn hòa và nhịp sống yên bình là điểm cộng nổi bật. Chi phí sinh hoạt hợp lý, môi trường thân thiện với gia đình, hạ tầng và dịch vụ thiết yếu đang phát triển, cùng với khả năng làm việc từ xa cũng là các yếu tố thường xuyên được nhắc đến.

Không ít du khách quốc tế cho biết, tại Nha Trang, họ dễ dàng tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống - điều mà không phải thành phố lớn nào cũng có thể mang lại.

Bắc Nha Trang: tâm điểm trong dòng chảy cư dân quốc tế

Nếu trung tâm Nha Trang đã định hình như một đô thị du lịch sôi động, Bắc Nha Trang đang dần trở thành tâm điểm trong dòng chảy cư dân quốc tế, bổ sung vai trò mới cho thành phố biển vốn quen thuộc với du lịch. Không còn chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, nơi đây được nhiều gia đình và cá nhân nước ngoài chọn làm chốn an cư lâu dài.

Khác với trung tâm thành phố đông đúc, khu vực phía Bắc sở hữu quỹ đất rộng, mật độ dân cư vừa phải, cảnh quan còn nguyên sơ và bờ biển dài liền kề núi non, mang đến không gian sống yên bình, thoáng đãng.

Trong vài năm qua, khu vực này chứng kiến sự phát triển nhanh về hạ tầng và tiện ích. Đại lộ Phạm Văn Đồng mở rộng đã tạo trục giao thông ven biển liền mạch, kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố, tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột mở ra hướng liên kết trực tiếp với Tây Nguyên.

Bên cạnh giao thông, các tiện ích thiết yếu như trường quốc tế, bệnh viện chất lượng cao, trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí cũng đang hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng quốc tế an cư.

Điển hình, khu vực đã có sự hiện diện của nhiều siêu thị, trung tâm dịch vụ như Vincom Plaza, Lotte Mart, các trường học song ngữ và quốc tế. Ngoài ra, các hoạt động cộng đồng như yoga, leo núi, thể thao biển đang được cư dân nước ngoài duy trì thường xuyên, tạo nên môi trường đa dạng văn hóa.

Ông Yoon Seok-hyun (58 tuổi, Hàn Quốc) cùng vợ đã sinh sống tại Bắc Nha Trang từ năm 2022, cho biết môi trường yên bình, đầy đủ bệnh viện quốc tế, siêu thị lớn và các hoạt động cộng đồng đã giúp họ dễ dàng thích nghi. Tương tự, anh Marco Delphino (36 tuổi, Tây Ban Nha), freelancer trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, đã chuyển từ Bangkok đến Nha Trang đầu năm 2024 vì có thể vừa làm việc từ xa, vừa tận hưởng cuộc sống ven biển.

Theo thông tin từ phòng Quản lý xuất nhập cảnh, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.089 người nước ngoài đang sở hữu thẻ tạm trú, thẻ thường trú còn thời hạn. Trong đó, khoảng hơn 70% là người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Còn gần 30% còn lại là các cá nhân có thân nhân (kết hôn với người Việt Nam), con cái gốc Việt.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của cư dân quốc tế, Bắc Nha Trang đã bắt đầu hình thành các khu đô thị quy hoạch theo chuẩn quốc tế. Nổi bật là dự án Libera Nha Trang quy mô 44 ha trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Khu đô thị được quản lý vận hành bởi Gran Meliá Hotels & Resorts, thương hiệu khách sạn quốc tế, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp. Các tiện ích đi kèm bao gồm bến du thuyền, khu vui chơi giải trí, trường học quốc tế, khu thể thao và chăm sóc sức khỏe, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc và nghỉ dưỡng dài hạn của cộng đồng cư dân đa quốc gia.

Các chuyên gia nhận định, chính sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, hạ tầng hiện đại và sự xuất hiện của các khu đô thị quốc tế đã đưa Bắc Nha Trang trở thành "tâm điểm trong dòng chảy cư dân quốc tế". Đây không chỉ là nơi du khách tìm đến nghỉ dưỡng, mà đang định hình là trung tâm định cư ven biển lâu dài, bổ sung thêm vai trò mới cho diện mạo Nha Trang - từ thành phố du lịch quen thuộc thành điểm đến của cộng đồng quốc tế tìm kiếm chất lượng sống cao cấp và bền vững.

