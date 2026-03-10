Đơn tự thú của nhân viên lộ sai phạm của sếp nhiều trung tâm đào tạo lái xe

TP HCMSau khi hai nhân viên gửi đơn tự thú, cảnh sát phát hiện 5 trung tâm đào tạo lái xe sai phạm trong việc cấp 16.000 chứng chỉ học lái xe.

Ngày 10/3, vụ án được TAND TP HCM đưa ra xét xử. Bị cáo Mai Thị Bích Hồng và Lê Sơn Lâm (cựu nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) là hai người đã có đơn tố giác, giúp cơ quan chức năng phát hiện hành vi sai phạm của các trung tâm này. Họ bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải), Nguyễn Văn Dương (cựu Phó giám đốc) cùng 22 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của 5 trung tâm đào tạo lái xe khác bị truy tố ở nhóm tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan vụ án, ông Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III) và Hoàng Văn Tân (cựu Hiệu phó, quyền Hiệu trưởng) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Hai cán bộ thuế bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

85 giáo viên thỉnh giảng của các trung tâm đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III cùng một số cá nhân, tổ chức khác được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/4/2023, Mai Thị Bích Hồng, nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, đã làm đơn tự thú về hành vi gian dối, kê khống học phí đào tạo lái xe để chiếm đoạt 16 triệu đồng của hai học viên.

Cùng ngày, ông Lê Sơn Lâm cũng nộp đơn tự thú, thừa nhận mạo danh Lê Sơn Tùng (con trai) ký khống hợp đồng giảng dạy, bảng kê nhận tiền thỉnh giảng và phiếu xăng nhằm chiếm đoạt 20,4 triệu đồng của trung tâm.

Từ các đơn tự thú này, Công an TP HCM mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và các trung tâm trực thuộc.

5 trung tâm cấp 16.000 chứng chỉ đào tạo lái xe trái phép

Cơ quan công tố xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại 5 trung tâm trong giai đoạn 2021-2022. Phương thức của các trung tâm đều là không tổ chức học tập trung, giáo viên và nhân viên ký khống sổ sách, bài thi, thậm chí có trường hợp học viên không dự thi vẫn được hoàn thiện hồ sơ. Sai phạm diễn ra có hệ thống, kéo dài, xuất phát từ việc lãnh đạo các trung tâm lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng chức trách được giao.

Các trung tâm này được Sở Giao thông vận tải TP HCM cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ôtô các hạng B1, B2, C, nhưng không có chức năng sát hạch lái xe.

Tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc vào tháng 10/2021, ông Hồ Văn Búp cùng cấp dưới đã chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ đào tạo lái xe để cấp chứng chỉ cho học viên không đủ điều kiện.

Bị cáo Hồ Văn Búp tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn giả mạo hồ sơ giảng dạy và chữ ký giáo viên thỉnh giảng, trung tâm đã cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,6 tỷ đồng. Để che giấu sai phạm, ông Búp còn chỉ đạo mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính hơn 12,9 tỷ đồng và đưa tiền cho cán bộ kiểm tra thuế nhằm bỏ qua vi phạm.

Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên.

VKS xác định lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III không thực hiện nghiêm quy định nội bộ khi giao nhiệm vụ, ký văn bản ủy quyền trái quy định; đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động các trung tâm trong quản lý đào tạo, hồ sơ và sát hạch.

Việc buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo "khống", cấp chứng chỉ trái quy định; nhiều học viên không đủ điều kiện vẫn được dự sát hạch và cấp giấy phép lái xe nhằm trục lợi.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 20/3.

Hải Duyên