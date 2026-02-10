Đôi trượt băng nghệ thuật Anh - Đức gây sốt ở Tây Ban Nha

Olivia Smart (Anh) và Tim Dieck (Đức) trở thành hiện tượng trượt băng nghệ thuật Tây Ban Nha, nhờ hành trình đặc biệt tại Olympic Mùa đông Milan-Cortina 2026.

Trong giới trượt băng nghệ thuật, một VĐV thi đấu cho quốc gia không phải nơi sinh ra không còn hiếm, đặc biệt ở các nội dung đôi như ice dance. Tuy nhiên, câu chuyện của Smart và Dieck vẫn gây chú ý khi họ cùng đại diện Tây Ban Nha và tạo nên cơn sốt về chuyên môn lẫn truyền thông.

Olivia Smart (phải) và Tim Dieck trong phần thi free dance tại giải ISU Grand Prix, thành phố Allen, bang Texas, Mỹ ngày 20/10/2025. Ảnh: ISU

Sinh ra tại Sheffield (Anh), Olivia Smart gia nhập Liên đoàn Thể thao trên Băng Tây Ban Nha năm 2016, khi thi đấu cùng Adrian Diaz. Trong 6 năm gắn bó, Smart và Diaz đưa ice dance Tây Ban Nha lên tầm cao mới với giải tư châu Âu, giải tám Olympic Bắc Kinh 2022 và giải bảy thế giới.

Sau Olympic 2022, Diaz giải nghệ, để lại khoảng trống lớn trong sự nghiệp của Smart. Cô từng nghĩ đến việc dừng lại, thử sức ở các dự án bên lề như diễn xiếc hay tham gia chương trình truyền hình Dancing on Ice tại Anh, nơi cô thắng cuộc và trở nên nổi tiếng. Nhưng cảm giác chưa trọn vẹn với sân băng khiến Smart quyết định trở lại thi đấu ở Olympic 2026.

Cơ hội của cô đến từ một buổi tập thử với Dieck, VĐV từng dự Olympic trong màu áo Đức. Chỉ sau vài phút, cả hai đã trượt cùng nhau rất ăn ý. Dù vậy, Smart ban đầu do dự vì hàng loạt quyết định lớn, như chọn quốc gia đại diện, nơi tập luyện và con đường lâu dài. Cuối cùng, họ chọn Tây Ban Nha, quốc gia sẵn sàng hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện nhập tịch cho Dieck. Đôi VĐV cũng được tiếp tục tập tại Học viện Băng Montreal, trung tâm đào tạo ice dance hàng đầu thế giới.

Mùa giải đầu tiên 2023-2024 là giai đoạn làm quen. Smart trưởng thành từ trường phái Anh - Canada, còn Dieck chịu ảnh hưởng từ Đức - Nga. Điểm chung của họ là niềm đam mê nhập vai và kể chuyện trên băng.

Sự hòa quyện ấy nhanh chóng mang lại trái ngọt. Cuối năm 2024, họ giành HC đồng tại Skate America Grand Prix, rồi xếp thứ năm châu Âu và thứ sáu thế giới năm 2025. Đó là kết quả tốt nhất lịch sử của một cặp Tây Ban Nha trong trượt băng nghệ thuật. Riêng bài free dance của họ xếp thứ ba chung cuộc.

Đôi trượt băng nghệ thuật Anh - Đức gây sốt ở Tây Ban Nha Một bài biểu diễn free dance của Smart và Dieck tại Barcelona, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Điểm thú vị đến từ free dance lấy cảm hứng từ phim Dune (Hành tinh cát). Chương trình gây ấn tượng nhờ những động tác mới lạ, các pha nâng người chưa từng xuất hiện và sự hỗ trợ của nghệ sĩ Cirque du Soleil. Màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Smart - Dieck nhận đề cử hạng mục Chương trình thú vị và thắng giải Trang phục xuất sắc tại sự kiện ISU Awards năm ngoái.

Để duy trì sức hút cho mùa Olympic, ban huấn luyện đề xuất trình diễn dựa trên phim Dune phần 2. Họ giữ nguyên vũ trụ và nhân vật, nhưng nâng độ khó, đổi nhạc và trang phục. Chương trình mới tiếp tục gây tiếng vang và được đánh giá còn phức tạp hơn.

Ở mùa 2025-2026, áp lực kỳ vọng khiến đôi VĐV có lúc chệch choạc. Họ phải làm việc với chuyên gia tâm lý để giữ cân bằng. Dù chỉ xếp thứ bảy tại giải vô địch châu Âu ở Sheffield sau một lỗi nhỏ, Smart và Dieck vẫn giữ tham vọng lớn cho Olympic Milan-Cortina. Smart còn được chọn làm người cầm cờ của đoàn Tây Ban Nha.

Sau bài thi rhythm dance hôm 9/2, Smart và Dieck đang đứng thứ 10. Mục tiêu của đôi VĐV Tây Ban Nha là giành giấy chứng nhận Olympic, tức là đứng trong Top 8. Họ sẽ có cơ hội làm được điều này ở bài thi free dance ngày 11/2.

Hoàng An (theo Marca)