Đội trưởng tuyển bóng rổ Phạm Hồng Thái đạt điểm GPA trên 9

Minh Quân, 18 tuổi, hậu vệ ghi điểm nổi bật tại Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025, duy trì kết quả học tập tốt để theo đuổi ngành Thiết kế đồ họa trong tương lai.

Nguyễn Trung Minh Quân, đội trưởng đội bóng rổ trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội, nổi bật tại giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025, nhờ sự nhanh nhẹn và những pha ghi điểm quyết định.

Nam sinh cao 1m79 cho biết thường dành thêm 4 buổi tối mỗi tuần, từ 18h đến 21h, để tự tập luyện tại khu vực gần nhà, bên cạnh lịch tập của đội, trước khi giải đấu diễn ra.

"Người chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm cần duy trì sự ổn định, nhạy bén và tinh thần thép để có thể tạo ra những pha ném bóng chính xác", Quân nhìn nhận.

Nguyễn Trung Minh Quân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bắt đầu tập bóng rổ từ lớp 4 ở các câu lạc bộ thể thao của trường, mục đích ban đầu của Quân là thử sức với các bộ môn mới ngoài bóng đá. Ngoài ra, Quân chơi bóng rổ còn để kết nối với nhiều bạn mới và rèn luyện sức khỏe.

"Nếu không có bóng rổ, có lẽ em sẽ chỉ vùi đầu vào sách vở", Quân nói.

Thời điểm này, Quân chỉ dành 1-2 buổi luyện tập mỗi tuần. Năm lớp 6, Quân là thành viên đội bóng rổ WBA, cọ xát và tham gia nhiều giải đấu giao lưu giữa các trường, đội tuyển.

Lên lớp 8, khi bắt đầu tiếp xúc mạng xã hội, Quân biết tới các giải đấu nhiều hơn và ngày càng hứng thú. Bước ngoặt đến vào hè lớp 10, khi Quân giành suất thi đấu ở giải Vô địch Bóng rổ 5x5 U16 toàn quốc và cùng đội giành huy chương đồng. Đây là thành tích tốt nhất của nam sinh tới thời điểm này.

Quân nhớ nhất trận đấu với đội Bắc Ninh Pitbull A. Em được vào sân trong hiệp ba và liên tục ghi 7 điểm và giúp đội giành chiến thắng.

"Sau trận này, em thấy rất vui vì được mọi người công nhận và biết đến nhiều hơn", Quân kể.

Còn trận thua đáng tiếc nhất là khi đối đầu với đội Yên Hòa, trong giải Giải Bóng rổ học sinh trung học Highschool Basketball (HSB) năm ngoái. Đây là trận quan trọng nhất để có thể giành cúp. Em và đồng đội được đánh giá cao hơn, lúc đầu dẫn trước, tới hiệp 3 thì đội bạn vượt lên.

Quân (giữa) thi đấu ở giải bóng rổ trẻ VnExpress năm 2025. Ảnh: VnExpress Youth Basketball 2025

Niềm đam mê bóng rổ của Quân được gia đình ủng hộ nhiệt tình với điều kiện Quân không được bỏ bê việc học.

Nam sinh nhìn nhận để làm tốt bất cứ việc gì, cần giữ một cái đầu lạnh và có kế hoạch rõ ràng. Em học cách sắp xếp lịch tập theo lịch thi đấu sao cho hợp lý, tránh chồng chéo, từ đó cân bằng tốt hơn giữa đam mê và việc học.

Quân học trên trường vào buổi sáng, chiều học thêm môn Vẽ và Văn. Thời gian còn lại của buổi tối em dành cho bóng rổ. Để ghi nhớ kiến thức các môn học, em tập trung ghi chép bài giảng ngay trên lớp và ưu tiên việc đọc đi đọc lại nhiều lần.

"Em không chắc chơi bóng rổ sẽ giúp mình học tốt hơn, nhưng em thấy tinh thần mình trở nên phấn chấn và thoải mái hơn khi học", Quân nói. Điểm tổng kết (GPA) năm lớp 11 của nam sinh đạt 9,1.

Cô Ngô Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm của Minh Quân, nhận xét học trò năng động và có ý thức kỷ luật cao.

"Quân luôn lạc quan, điềm tĩnh và nỗ lực trong mọi hoạt động em tham gia", cô nói.

Anh Nguyễn Vũ Huy, huấn luyện viên trưởng đội bóng trường THPT Phạm Hồng Thái, đánh giá Quân có kỹ năng ném rất tốt. Nam sinh giàu kinh nghiệm và có thể truyền lửa cho một lứa đội tuyển trẻ với các cầu thủ lớp 10 và 11.

Là đội trưởng, Quân đóng vai trò cầu nối giữa huấn luyện viên và cả đội: từ việc truyền tải thông tin về giải đấu, lịch thi đấu, thời gian tập trung, các hạng mục cần chuẩn bị đến nắm bắt tình hình thể lực và tinh thần của từng thành viên.

"Quân cá tính và rất có tiềm năng phát triển với bóng rổ. Em luôn cầu thị và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn sau từng trận đấu", anh Huy cho biết.

Quân coi bóng rổ là niềm đam mê của dù xác định không đi theo con đường chuyên nghiệp. Nam sinh dự dịnh theo học ngành Thiết kế đồ họa của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để có nhiều lựa chọn cho sự nghiệp sau này.

Huyền Trang