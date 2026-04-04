Đổi SIM sang điện thoại mới phải xác thực khuôn mặt

Người dùng đổi SIM sang thiết bị mới thời gian tới phải xác thực lại khuôn mặt, nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.

Theo Thông tư 08/2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3, trong vòng tối đa hai giờ kể từ khi phát hiện SIM được sử dụng trên thiết bị khác so với trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải rà soát và tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi, đồng thời gửi thông báo yêu cầu người dùng xác thực. Quy định này được áp dụng từ ngày 15/6.

Quá trình có thể thực hiện theo hai cách. Một là sử dụng dịch vụ xác thực điện tử so sánh sự trùng khớp giữa hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quốc gia như dân cư, căn cước hoặc xuất nhập cảnh, hoặc dữ liệu lưu trữ trên thẻ căn cước đã được cơ quan công an xác thực.

Cách thứ hai là đối chiếu hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu sinh trắc học được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu thông tin của nhà mạng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về độ chính xác.

Việc xác thực phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định. Độ chính xác được yêu cầu ở mức cao, có tỷ lệ từ chối sai dưới 5% với tỷ lệ chấp nhận sai dưới 0,01% theo tiêu chuẩn FIDO. Hệ thống phải có khả năng phát hiện được các hình thức giả mạo sinh trắc học như sử dụng ảnh, video hoặc mặt nạ 3D để qua mặt. Thời gian xác thực của từng số thuê bao cũng phải được ghi nhận.

Với thuê bao chưa hoàn tất xác thực, quy định mới đưa ra lộ trình xử lý theo từng bước. Sau khi bị tạm dừng chiều gọi đi, người dùng có tối đa 30 ngày để hoàn tất sinh trắc học. Nếu quá thời hạn này, dịch vụ sẽ dừng cả hai chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, nếu vẫn không thực hiện, doanh nghiệp viễn thông sẽ thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Một thiết bị di dộng bên nhiều thẻ SIM điện thoại. Ảnh: Trọng Đạt

Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng. Điều này giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.

Việc bổ sung xác thực sinh trắc học được đánh giá là giải pháp kỹ thuật cần thiết, tương tự cách các ngân hàng đang áp dụng để tăng cường bảo mật. Quy định mới được kỳ vọng góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán SIM kích hoạt sẵn, vốn tồn tại nhiều năm qua.

Thông tư 08/2026 là bước tiến về quản lý thuê bao viễn thông. Ngoài quy định trên, từ 15/4, tất cả thuê bao di động phát triển mới phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước.

Trọng Đạt

