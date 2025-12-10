Đội hình tiêu biểu Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja

Đỗ Thế Bình (THPT Vinschool The Harmony) là mũi ghi điểm chủ lực của đội vô địch nội dung nam. Thi đấu ở vị trí hậu vệ ghi điểm (SG), cầu thủ này sở hữu khả năng dứt điểm hiệu quả ở tầm trung lẫn ngoài vạch ba điểm.
Thế Bình khiến mọi đối thủ đều phải để mắt đến. Em tạo khoảng trống cho đồng đội, nhưng cũng có thể bứt đi dũng mãnh để thực hiện những pha lên rổ.
Trần Lưu Tường Minh (Vinschool The Harmony) là hậu vệ có lối chơi lắt léo, đa năng của nhà vô địch nam mùa giải năm nay. Em lên công về thủ không biết mệt, tổ chức nhịp tấn công và không ngại hỗ trợ trung phong tranh chấp rebound ở cả hai đầu sân.
Nguyễn Tiến Minh là hậu vệ dẫn bóng (PG) giữ nhịp cho đội á quân THPT Cầu Giấy. Em nhiều lần đi bóng từ đầu sân nhà sang đầu sân đối thủ, kéo bóng qua số đông hậu vệ và điều tiết nhịp tấn công.
Cùng với Tiến Minh, Bùi Nam Khánh, đội trưởng THPT Cầu Giấy, là ngòi nổ phản công nguy hiểm. Tốc độ là điểm mạnh nhất của Nam Khánh, nhưng những cú ném ba điểm của em cũng rất chuẩn xác.
Nguyễn Đức Bình Minh (THPT Cầu Giấy) sở hữu chiều cao trên 1m80, án ngữ dưới rổ. Trung phong (C) số 16 bắt rebound tốt, block chắc tay và kết thúc gọn gàng các pha lên rổ cự ly gần.
Khi xếp chung một đội, Tiến Minh sẽ cầm trịch ở vị trí PG, Nam Khánh và Thế Bình ở SG, Tường Minh chơi SF (tiền phong phụ) cơ động, còn Bình Minh ở vị trí C. Cách bố trí này cho phép đội triển khai lối chơi nhanh, phát huy sở trường ném ba của các hậu vệ nhưng vẫn duy trì được nền tảng phòng ngự chắc chắn.
Ở đội hình tiêu biểu nội dung nữ, Đinh Ngọc Phương Linh, đội trưởng THPT Phan Đình Phùng, thi đấu ở vị trí PG. Em là bộ não của đội với khả năng cầm nhịp, tổ chức lối chơi. Linh từng giành MVP trận chung kết mùa trước.
Vũ Dương Bảo Thy (Phan Đình Phùng) là hậu vệ đa năng. Em ghi điểm tốt, nhanh nhẹn, xông xáo, lên công về thủ liên tục. Dù thể hình không quá nổi bật, Thy đã giành MVP của trận chung kết mùa này.
Chơi cùng vị trí với Bảo Thy, Vinschool The Harmony có Lý Bảo Hương. VĐV số 18 tranh chấp rebound khôn khéo, những pha di chuyển dọc biên, khả năng bứt lên trong các pha phản công nhanh.
Đội trưởng của Harmony Lý Hà My thường giữ bóng ở vị trí PG và là tay ghi điểm chủ lực. Cô kết nối tập thể, giữ lửa tinh thần và dẫn dắt đội giành bốn danh hiệu liên tiếp trong năm.
Trung phong The Harmony Đồng Minh Anh với chiều cao trên 1m70 có ưu thế ở khu dưới rổ. Cô bắt rebound, chiếm vị trí sâu trong khu vực hình thang và kết thúc gọn gàng các pha lên rổ cự ly gần.
Trong đội hình này, Minh Anh là trung phong án ngữ dưới rổ, Hà My và Phương Linh luân phiên cầm nhịp ở vị trí PG, còn Bảo Thy và Bảo Hương đảm nhiệm vai trò guard đa năng. Đội hình này vừa có người tổ chức lối chơi, vừa sở hữu bộ đôi hậu vệ linh hoạt có thể ghi điểm, xuyên phá lẫn hỗ trợ phòng ngự.
Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Thông tin về giải được cập nhật trên fanpage và website chính thức của giải.
Hải Long