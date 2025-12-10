Đội hình tiêu biểu Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja

Nguyễn Đức Bình Minh (THPT Cầu Giấy) sở hữu chiều cao trên 1m80, án ngữ dưới rổ. Trung phong (C) số 16 bắt rebound tốt, block chắc tay và kết thúc gọn gàng các pha lên rổ cự ly gần.

Khi xếp chung một đội, Tiến Minh sẽ cầm trịch ở vị trí PG, Nam Khánh và Thế Bình ở SG, Tường Minh chơi SF (tiền phong phụ) cơ động, còn Bình Minh ở vị trí C. Cách bố trí này cho phép đội triển khai lối chơi nhanh, phát huy sở trường ném ba của các hậu vệ nhưng vẫn duy trì được nền tảng phòng ngự chắc chắn.