Độc giả quốc tế gửi ảnh, video mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel nhận sự hưởng ứng từ cộng đồng quốc tế, nhiều độc giả ở nước ngoài chia sẻ tác phẩm ảnh, video mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Sau một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hàng trăm ảnh, video ngắn từ người Việt Nam và bạn bè quốc tế dự thi hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong đó, tác phẩm Vietnam 80th Anniversary of Independence của tác giả Catalin Chitu ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống tại TP HCM, khi ánh mặt trời trùng khớp với tòa nhà Bitexco, biểu tượng hiện đại của thành phố. Ánh sáng làm nổi bật lá quốc kỳ tung bay trên sân đỗ trực thăng, tạo nên hình ảnh vừa hùng tráng, vừa trữ tình.

Catalin cho biết kiến trúc của Bitexco, lấy cảm hứng từ bông sen, tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam. Bức ảnh như một lời tri ân chặng đường lịch sử và là minh chứng cho sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước kể từ ngày giành độc lập.

Tác phẩm Vietnam 80th Anniversary of Independence của tác giả Catalin Chitu.

Một tác phẩm khác mang tên Still They Rise của tác giả Timur Altynguzhin lại lựa chọn hướng tiếp cận giàu tính biểu tượng. Trong khung hình, 5 thiếu nữ khoác trên mình áo nhật bình, trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam thời Nguyễn, đứng trước di tích văn hóa nổi tiếng.

Tác giả chia sẻ, gương mặt và thần thái của 5 cô gái toát lên vẻ tĩnh tại, kiêu hãnh. Bức ảnh không chỉ là một chân dung nghệ thuật, mà còn là lời tri ân với tinh thần bất khuất của bản sắc Việt Nam. Nơi đây, lịch sử không nằm yên trong viện bảo tàng, mà được thế hệ trẻ tiếp nối, khoác lên mình và làm sống lại bằng ý thức tự hào.

Tác phẩm Still They Rise của tác giả Timur Altynguzhin.

"Mỗi nếp gấp lụa, mỗi bước chân trên nền đá đều kể câu chuyện về sự kiên cường và duyên dáng. Các cô gái không mang hoài niệm, mà mang sứ mệnh. Truyền thống Việt Nam bước đi cùng họ, được hồi sinh trang nghiêm, bền bỉ và đầy kiêu hãnh", tác giả viết.

Sự xuất hiện của những tác phẩm này tạo nên màu sắc mới mẻ cho cuộc thi. Nếu các bài dự thi trong nước thường ghi lại những khoảnh khắc quen thuộc từ đời sống, lễ hội, phong cảnh, góc nhìn của bạn bè quốc tế lại phản ánh sự khám phá và đồng cảm với hành trình phát triển của Việt Nam.

Vietnam Vibes by Vietravel còn nhận được sự hưởng ứng từ nhiều người nổi tiếng và nhiếp ảnh gia. Trên trang Truyền cảm hứng của cuộc thi, ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ về trải nghiệm quý báu của cô khi được góp giọng trong những sự kiện thiêng liêng của dân tộc và động lực ra mắt ca khúc Nguyện là người Việt Nam như một lời khẳng định đầy tự hào về cội nguồn, bản sắc, khát vọng gìn giữ những giá trị tinh thần của dân tộc qua âm nhạc.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hưởng ứng Vietnam Vibes by Vietravel. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đoàn Thiên Ân - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cũng để lại lời nhắn: "Tự hào vì là người Việt Nam, vì được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu tình, giàu nghĩa. Tự hào vì vẫn được góp một phần nhỏ bé để gìn giữ những giá trị đẹp đẽ của dân tộc, từ truyền thống, văn hóa đến tinh thần kiên cường không bao giờ lùi bước".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hưởng ứng cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuộc thi sẽ nhận bài đến hết 12h ngày 5/9. Người dự thi gửi ảnh hoặc video ngắn tại trang chương trình. Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi một tác phẩm cho mỗi hạng mục.

Trong đó, ảnh dự thi cần ở định dạng JPG, chiều ngắn nhất tối thiểu 3.000 pixel, dung lượng ít nhất 2MB. Video dự thi cần ở định dạng MP4, theo tỷ lệ dọc, có thời lượng tối đa 1 phút 30 giây, đạt chất lượng Full HD và dung lượng không vượt quá 200MB.

Vietnam Vibes by Vietravel trao 8 giải thưởng cho hai hạng mục ảnh và video, mỗi hạng mục gồm bốn giải. Trong đó, giải Nhất mỗi hạng mục gồm 10 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch trị giá 10 triệu đồng từ Vietravel. Các giải còn lại gồm Nhì, Ba và Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng lần lượt là 15 triệu đồng, 5 triệu đồng và 7 triệu đồng mỗi giải.

