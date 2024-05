Độc giả gửi hàng trăm câu hỏi về tiết kiệm điện

Chuyên mục "Tư vấn tiết kiệm điện mùa nóng" trên VnExpress là không gian để chuyên gia ngành điện giải đáp các vấn đề mà độc giả gặp phải trong sử dụng thiết bị điện.

Chuyên mục đã ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 4 - thời điểm miền Nam đang trong những ngày nắng nhất năm, và sẽ còn kéo dài xuyên suốt mùa hè - khi miền Bắc được dự báo sẽ trải qua những ngày nắng nóng cao điểm.

Giao diện chuyên mục Tư vấn tiết kiệm điện mùa nóng. Ảnh: Chụp từ màn hình

Tư vấn tiết kiệm điện mùa nóng gồm ba phần chính.

Phần Tin tức cập nhật tình hình đời sống xã hội trong mùa hè nắng nóng, từ hóa đơn điện tăng vọt, đến cách tiết kiệm điện của người tiêu dùng. Những nội dung về ảnh hưởng của nắng nóng đối với sức khỏe mỗi người, cách phòng chống bệnh hô hấp trong mùa nắng nóng... cũng được đề cập.

Phần Sản phẩm chuyên gia khuyên dùng giới thiệu những thiết bị điện, nhất là điều hòa - thiết bị tiêu thụ khoảng 30-60% tổng điện năng tiêu thụ trong gia đình khi trời nắng nóng. Tại đây sẽ đề cập chi tiết các tính năng sản phẩm, từ giúp người sử dụng tận hưởng sự thoải mái tiện nghi đến khả năng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường...

Tư vấn tiết kiệm điện hiện là mục thu hút sự quan tâm của độc giả. Với phương thức tương tác: độc giả gửi câu hỏi - chuyên gia trả lời, mỗi ngày nhiều câu hỏi sát sườn về nhu cầu tiêu dùng thiết bị điện, trong đó có điều hòa được gửi về. Để khuyến khích độc giả gửi các thắc mắc về, Casper Việt Nam còn có phần quà là bình nước giữ nhiệt trị giá 200.000 đồng tặng đến độc giả may mắn mỗi tuần. "Đây là cách ban tổ chức khuyến khích mọi người cùng chia sẻ để tìm ra những giải pháp tiết kiệm điện phù hợp và hiệu quả", đại diện Casper Việt Nam nói. Sau ba tuần ra mắt, chuyên mục đã nhận được hàng trăm câu hỏi từ độc giả, trong đó phần lớn xoay quay việc chọn mua, lắp đặt và sử dụng điều hòa sao cho tiết kiệm điện.

Trước đó, năm 2023, Casper Việt Nam đã tổ chức cuộc thi "Tiết Kiệm Điện - Sáng Kiến Cool", tiếp cận 14 triệu người dân trên toàn quốc, nhận về hơn 500 bài dự thi; tạo nên sức lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Với chuyên mục Tư vấn tiết kiệm điện mùa nóng năm nay, Casper Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa rộng hơn thông điệp tiết kiệm thông minh đến cộng đồng.

Người tiêu dùng tham khảo các dòng điều hòa tại một siêu thị trên đường Xuân Thủy, Hà Nội, tháng 5/2024. Ảnh: Bá Hội

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã xác nhận 2023 là năm nóng nhất lịch sử nhân loại, trong đó châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất. Các tháng 6, 7, 8, 9, Bắc bán cầu đều phá kỷ lục về mức nhiệt độ trung bình. Biến đổi khí hậu kết hợp với El Nino đã gây nên tình trạng nóng nắng kỷ lục trong năm 2023 và vẫn tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2024.

Tại Việt Nam, riêng tháng 4, toàn quốc đã xác lập 110 kỷ lục nhiệt độ, cao hơn cả năm 2023 và gấp gần 10 lần so với cùng kỳ tháng 4/2023.

Đơn cử 5 trạm khí tượng Hà Nội đều ghi nhận kỷ lục vào ngày 27/4, trong đó trạm Tây Sơn ghi nhận mức 40,4 độ C, trạm Láng 41,5 độ C. Nam Bộ trong tháng 4 cũng xác lập 14 kỷ lục. Mức nhiệt cao nhất 38,6 độ C tồn tại 11 năm ở Đồng Nai bị xô đổ bởi kỷ lục 39,5 độ C vào ngày 9/4. Bình Dương ngày 16/4 ghi nhận nóng 39,9 độ C, vượt mức nhiệt lịch sử năm 2016 hơn một độ. Vĩnh Long, Cần Thơ ghi nhận mức nhiệt mới cao hơn 0,5-1 độ so với lịch sử.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2024 sẽ xảy ra nắng nóng nhiều ngày hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Nam Bộ nắng nóng cao điểm rơi vào tháng 3 và 4. Tại Bắc Bộ, trọng tâm nắng nóng sẽ rơi vào tháng 5, 6. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài sang tháng 7 và tháng 8.

Trong những tháng nắng nóng cao điểm, hóa đơn tiền điện của các gia đình thường tăng đột biến, do phải sử dụng một loạt thiết bị làm mát khiến điện năng tiêu thụ nhiều hơn, cộng hưởng với cách tính tiền điện theo bậc thang. Theo ông Trần Văn Cân, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Casper Việt Nam, dù cách sử dụng điều hòa như nhau (cùng cài đặt một nhiệt độ, dùng trong khoảng thời gian bằng nhau), vẫn có sự chênh lệch về điện năng tiêu thụ giữa thời tiết mát và nóng. Nền nhiệt tăng cao khiến máy phải hoạt động nhiều hơn. Ví dụ, thời tiết nhiệt độ 30 độ C, máy chỉ chạy trong 15 phút để đạt được nhiệt độ yêu cầu trên điều khiển là 26 độ. Thế nhưng khi thời tiết nắng nóng 37 độ C trở lên, máy phải chạy thời gian lâu hơn mới đạt được nhiệt độ đó.

Chuyên mục Tư vấn điện tiết kiệm điện mùa nóng là sự hợp tác giữa VnExpress và Casper Việt Nam nhằm mang đến cho độc giả các thông tin hữu ích về các thiết bị điện, trong đó những tips sử dụng điều hòa tiết kiệm điện, từ đó giảm hóa đơn tiền điện cho bản thân, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện từ Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Hoàng Anh