Doanh thu phim Tết 2022 giảm mạnh

"Chìa khóa trăm tỷ" đạt 42 tỷ, "1990" thu 20, 5 tỷ đồng mùa Tết Nhâm Dần - thấp kỷ lục so doanh thu phim các năm trước.

Tết Nhâm Dần là mùa phim có doanh thu thấp nhất những năm gần đây. Cùng kỳ 2019, thị trường chứng kiến sự lên ngôi của phim Cua lại vợ bầu với doanh thu kỷ lục 192 tỷ đồng. Trạng Quỳnh - cạnh tranh cuộc đua năm đó - cũng vượt mốc 100 tỷ đồng. Tết 2020, Gái già lắm chiêu 3 thống lĩnh phòng vé với hơn 165 tỷ đồng, lọt vào top 10 phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời. Năm 2021 không có mùa phim Tết vì dịch.

Mọi năm, ở ba ngày đầu Tết Nguyên đán, một tác phẩm có thể đạt thu mức 10 tỷ đồng mỗi ngày. Nhưng năm nay, doanh thu phim đứng đầu chỉ đạt khoảng ba, bốn tỷ đồng mỗi ngày.

Theo số liệu nhà sản xuất công bố, sau sáu ngày (1-6/2), phim có Kiều Minh Tuấn - Thu Trang đóng chính đạt 42 tỷ đồng. Trên Box Office Việt Nam - đơn vị khảo sát phòng vé độc lập, doanh thu Chìa khóa trăm tỷ gấp đôi 1990 - phim đứng vị trí thứ hai (20,5 tỷ đồng).

Trailer "Chìa khóa trăm tỷ"

Phim kinh dị Nhà không bán cán đích với vị trí thứ ba - hơn 17 tỷ đồng. Ngày đầu công chiếu, tác phẩm ít gây chú ý vì chưa được quảng bá rộng rãi, chỉ thu hút vài trăm suất mỗi ngày. Về sau, doanh thu phim dần khả quan hơn khi được các rạp tăng suất.

Chiếu lại sau hơn nửa năm rút khỏi rạp vì dịch, Trạng Tí chỉ đạt 3,6 tỷ đồng. Doanh thu phim bị ảnh hưởng do cùng cạnh tranh thị phần khán giả thiếu nhi với hai tác phẩm ngoại - Đấu trường âm nhạc 2 và Encanto: Vùng đất thần kỳ (7,6 tỷ đồng). Phim Việt cuối cùng - Mưu kế thượng lưu, Anh Tú và Thiên An đóng chính - thất bại khi ra mắt, chỉ đạt khoảng 850 triệu đồng.

Trailer "Nhà không bán"

Nội dung tác phẩm nhạt là một trong những lý do khiến doanh thu phim Tết này tụt giảm. Dù đứng đầu phòng vé, Chìa khóa trăm tỷ chỉ đạt nội dung ở mức khá vì kịch bản nhiều lỗ hổng. Tác phẩm xoay quanh Phan Thạch (Kiều Minh Tuấn), một sát thủ gặp tai nạn, nhập viện và mất trí nhớ. Anh vướng vào mối quan hệ tình cảm với Mai - một phụ nữ độc thân. Khi chuyện tình dần đậm sâu, Thạch nhớ lại cuộc sống trước kia và nhận ra họ quá khác biệt.

Từ phải qua: Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Anh Tú, Jun Vũ trong phim "Chìa khóa trăm tỷ". Ảnh: Orange Films

Câu chuyện hai nhân vật hoán đổi thân phận trong phim diễn ra chóng vánh, hời hợt. Cú twist (tình tiết bất ngờ) ở cuối phim được giải thích gượng ép. Mâu thuẫn trong phim bị xử lý nhẹ nhàng so với nhiều vấn đề đặt ra ở đầu phim. Trên VnExpress, khán giả chấm phim 6.9 điểm trên 10.

1990 kể về nhóm bạn thân từ thuở thiếu thời, do Lan Ngọc, Diễm My 9x, Nhã Phương đóng. Lớn lên, từng người đối diện biến cố, từ khủng hoảng hôn nhân đến bi kịch gia đình, tình bạn cũng rạn vỡ. Phim khiến nhiều người xem thất vọng vì kịch bản lủng củng, diễn xuất nhạt nhòa. Bộ ba nhân vật được giới thiệu như mẫu phụ nữ độc lập, có thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Tuy vậy, đạo diễn thiếu nhất quán trong việc xây dựng tính cách. Các diễn viên còn tạo cảm giác gồng, thiếu tự nhiên khi nhập vai, chẳng hạn phân đoạn Jessica (Diễm My) diễn thuyết về tình yêu trước nhóm bạn trẻ, hay cự tuyệt tình cảm của cha già.

Trên VnExpress, khán giả chấm phim 5.5 điểm trên 10. Nhà không bán là tác phẩm hiếm hoi nổi bật về nội dung nhờ đường dây kịch bản ít lỗi logic, hình ảnh đẹp, kỹ thuật quay chắc tay.

Trailer phim "1990"

Doanh thu phim còn bị ảnh hưởng trong bối cảnh rạp chưa mở cửa hoàn toàn. Ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành, rạp vẫn đóng cửa, do đó công suất chiếu giảm sút, chỉ đạt khoảng 50% so với thông thường. Ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc khối nội dung của CGV - cho biết dịp Giáng sinh 2021, bom tấn Spider-man 3 giúp lôi kéo khán giả đến rạp khoảng 70-80% (tính trên số rạp đã mở). Tuy nhiên, sau khi tác phẩm này giảm sức hút, từ đầu năm, lượng người xem chỉ còn trung bình khoảng 20%.

Một số đạo diễn phim Tết năm nay cho biết dự đoán trước tình hình phòng vé giảm sức nóng. Đạo diễn Võ Thanh Hòa - phim Chìa khóa trăm tỷ - nói trước Tết, anh kỳ vọng rạp phim toàn quốc được mở cửa nhưng không được. Anh cho biết: "Con số quan trọng nhất - số rạp được mở và tỉ lệ người đến rạp - đều không tốt như dự tính. Đó là điều tôi buồn nhất". Dù vậy, nam đạo diễn vẫn thấy hạnh phúc với thành tích của phim Tết đầu tay vì đã hòa vốn, bắt đầu có lời. "Tôi cho rằng tác phẩm đã có một chặng đường trọn vẹn. Sau Bố già của Trấn Thành, mọi người thường đặt nặng thành tích trăm tỷ, nhưng thật ra không dễ để lặp lại được kỳ tích như thế".

Tương tự, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường - phim Nhà không bán - thở phào khi tác phẩm hòa vốn, thậm chí "dư chút đỉnh", theo đạo diễn. Dù không chịu trách nhiệm doanh thu, anh đồng cảm với nỗi lo của nhà sản xuất khi có phim ra rạp mùa Tết. Hoàng Tuấn Cường cho biết quan tâm nhiều hơn đến đánh giá của dân trong nghề và khán giả về phim, từ đó khắc phục những thiếu sót. "Sau gần một năm rạp chiếu ảm đạm, ngoài chuyện doanh thu, chúng tôi cũng mong việc loạt phim cùng xuất hành mùa Tết sẽ hâm nóng phòng vé, giúp khôi phục thị hiếu khán giả như xưa", đạo diễn nói.

